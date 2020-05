"Reina Pepiada", el vídeo que hizo Álvaro Díaz en el jardín de su casa

México, 29 may (EFE).- El artista puertorriqueño Álvaro Díaz lanzó este viernes el videoclip de "Reina Pepiada", grabado en el jardín de su casa y en el que consiguió un efecto retro y místico "como de cuento de hadas", según explicó en una entrevista con Efe.

"El vídeo es superespecial. A mí me encanta siempre jugar con los formatos, que sean diferentes y me gusta ese estilo retro. Creo que logramos que pareciese como de Disney por eso 'Reina Pepiada', que es una arepa venezolana pero suena a nombre de reina", detalló el artista, quien es autor también de "El Último Baile (Mia 5)", que acumula ya 1,3 millones de visitas en YouTube.

La canción mencionada, junto a "Reina Pepiada" y otros tres temas, forma parte del EP "La Ciudad de los Niños", que funciona como la "emisora romántica" del LP "Díaz Antes".

"La emisora romántica fue una oportunidad de ser vulnerable. Me gusta serlo pero lo había hecho en 'tracks' de Soundcloud, no en canciones tan trabajadas y estuvo brutal la reacción de la gente. Abrirse en una canción no comercial y ver que la gente pide más me ha inspirado para dar una energía extra a seguir creando", detalló.

UN BUEN MOMENTO PERO NO EL MEJOR

Y es que, después de muchos años en la industria musical y haber innovado en muchos aspectos, Díaz está viendo el resultado de su trabajo actualmente, ya que ha ganado visibilidad como artista emergente y ha colaborado con artistas como C. Tangana o Rauw Alejandro.

"Siento que por fin llegó el momento, que a veces no es cuando uno quiere, es cuando tiene que ser. Me toca demostrar para que vean que siempre había hecho cosas nuevas pero no es momento de hablar de eso, es momento de demostrar. Es ahora que voy para mi mejor momento y siento que no he hecho mi mejor canción todavía", dijo.

Y para explicar su situación actual, hizo una metáfora con los números del icónico basquetbolista Kobe Bryant (1978-2020), quien tuvo que conseguir muchos logros con su equipación del número 24 para que la gente echase la vista atrás y viese todo lo que consiguió con el número 8 (su anterior número).

En este momento de disfrute para Díaz, sabe que la clave del éxito es ser uno mismo pero sobre todo rodearse de un buen equipo de trabajo y consideró que, aunque "ojalá llegase un momento en el que si haces buena música, la gente te escucha y triunfas", no conoce a ningún artista que haya logrado éxito él solo.

LA ESCALADA DEL HIP-HOP EN ESPAÑOL

A pesar de llevar una carrera que empezó antes del fenómeno del género urbano y muy vinculada con el hip-hop, al cantante le gustaría que su música se percibiese "como arte", más allá de las "cajas" de los géneros musicales.

"Siento que los géneros a veces son como cajas con las cuales yo rompo. Si escuchas alguna de mis canciones e intentas meterlas en el disco de otra persona del urbano no podrías", sentenció.

Aun así, aunque le gusta experimentar, asegura que su principal influencia es el hip-hop, con el que tiene contacto desde niño y un género que está creciendo en su versión en español.

"Yo creo que soy de los que mas tiempo lleva en el hip-hop en español y he visto la evolución: yo no tenía con quien colaborar, eran pocos con los que podía hacer música, o que me podrían ayudar a entrar en España, Venezuela u otros países. Ahora hay muchísimos. Es bueno para mantener el género y es lo que pide el publico", explicó Díaz.

Además, según su opinión, está pasando algo parecido a lo que sucedió con el hip-hop en Estados Unidos, donde despuntaron primero unas ciudades, luego otras y finalmente hubo una fusión.

"En cinco años el chamaco que haga hip-hop puede que se inspire por unas cosas de mí, otras de C. tangana, y otras de otro, siendo, por ejemplo, de Argentina. Es muy interesante lo que está pasando y lo que viene", terminó.

