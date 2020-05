Bilbao BBK Live (España) se aplaza a 2021 con The Killers y Pet Shop Boys

Bilbao (España), 29 may (EFE).- El festival Bilbao BBK Live (España) se ha aplazado a 2021 y mantiene en su cartel a parte de los artistas previstos para este año, entre ellos The Killers, Bad Bunny y Pet Shop Boys, según ha informado en un comunicado la promotora del evento, Last Tour.