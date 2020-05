El festival "We Are One", el ejemplo de solidaridad del mundo del cine

Nueva York, 28 may (EFE).- El festival de cine "We Are One", en el que participan algunas de las muestras más importantes del mundo desde el 29 de mayo al 7 de junio, ha tenido como principal objetivo la solidaridad, tanto de cara al público como hacia los artistas durante la dura pandemia.

Así lo contaron este jueves los organizadores del evento, impulsado por el Festival de Cine de Tribeca y en el que participan los certámenes de Venecia, Berlín, San Sebastián, Sundance, Toronto, Sarajevo o Mumbai.

"Obviamente, con esta pandemia no nos podemos juntar físicamente, así que empecé a pensar en cómo podíamos unir al mundo de otra manera en este momento, cuando realmente necesitamos crear nuevas memorias y pensar en otras cosas", explicó la cofundadora y consejera delegada de Tribeca, Jane Rosenthal, durante una rueda de prensa virtual.

La productora de cine señaló que solo empezaron a hablar con el resto de las muestras el pasado 9 de abril, momento desde el que se ha trabajado intensamente para presentar el programa, formado por más de 100 películas de 35 países.

El otro fundador de Tribeca, el actor Robert De Niro, admitió que dudó que organizar un evento de esta envergadura podría ser posible en tan poco tiempo: "Parte de mí se preguntaba si podríamos hacerlo porque es mucho", afirmó durante el evento.

De Niro señaló a la "resistencia" inicial de algunos de los festivales a unirse en una sola muestra, un término que luego sustituyó por la "inercia" e incertidumbre.

"Creo que no se sabía ni dónde estaríamos, ni qué pasaría o cual sería el resultado (de la pandemia). Pero una vez que empezamos a ver qué iba a suceder, esto se convirtió en algo grande que hacer, y estoy muy contento de que esto una a todos para ayudar", agregó el protagonista de "Taxi Driver".

El intérprete planteó además que este tipo de festivales mundiales en formato virtual puedan convertirse en el futuro en algo habitual: "Quién sabe dónde iremos en el futuro con este tipo de eventos. (...) No sé si es la nueva norma pero podría serlo".

De Niro dijo también que no podía esperar a saber cuánta gente veía las películas del festival, que estará disponible de manera gratuita en YouTube.

Rosenthal, por su parte, quiso restar importancia al mérito de organizar un festival de estas proporciones en poco más de un mes y medio durante una pandemia.

"Los verdaderos retos son los que tienen los trabajadores de los servicios básicos. (...) Organizar un festival y colaborar globalmente no fue un reto, sino una oportunidad para hacer algo que nos une a todos y además recaudar fondos para las organizaciones que está ayudando a luchar contra este virus", agregó.

Por su parte, la directora artística del Festival de Cine de Mumbai, Smriti Kiran, también expresó su deseo de que "We Are One" no celebre su primera y única edición: "Aunque la pandemia nos haya juntado, deberíamos pensar en hacer esto en el futuro", dijo la cineasta, que señaló que su participación en la muestra fue incuestionable desde el inicio.

La directora ejecutiva del Festival de Cine Internacional de Toronto, Joana Vicente, subrayó además que todos los certámenes que participan "han puesto de lado la competitividad", y que se ha estado compartiendo información y conversando sobre cómo hacer festivales virtuales.

Ante la posibilidad de que los festivales virtuales gratuitos acaben dañando la industria del cine, ante los menores beneficios que pueden recaudar estos formatos, Rosenthal señaló que ante todo se trata de una forma eficiente para dar a conocer el trabajo de artistas.

"Una de las cosas fantásticas que tiene trabajar con YouTube es que se le pueden dar datos a los productores sobre la cantidad de gente que lo está viendo, y además una película puede estar dos días y luego bajarse", explicó la cofundadora de Tribeca, que dijo que los cines y las plataformas online no se excluyen mutuamente.

Para el director de negocio de YouTube, Robert Kyncl, "We Are One" va a suponer una ayuda a los festivales tradicionales: "En mi opinión deberíamos pensar todos juntos sobre qué hacemos en el futuro en conjunción con los festivales físicos, y cómo los apoya. Creo que solo estamos rayando la superficie".

"We Are One" ofrecerá 100 películas de 35 países seleccionadas por 21 festivales de cine, que incluirán 13 estrenos mundiales y 21 estrenos "online".