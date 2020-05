Enrique Bunbury: "Podría haberme dedicado al stand up comedy"

Madrid, 28 may (EFE).- Si por cada decisión tomada se produjera una divergencia temporal, en al menos uno de esos infinitos futuros alternativos Enrique Bunbury no habría sido músico. "Podría haberme dedicado al stand up comedy", responde a Efe ante un disco que fantasea precisamente sobre nuestros "yoes" latentes.