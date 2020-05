Los Globos de Oro impedirán que actores con máscara puedan ser nominados

Los Ángeles (EE.UU.), 27 may (EFE).- La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) anunció este miércoles nuevas modificaciones en el reglamento de los Globos de Oro, que especifican que no podrán ser candidatos aquellos actores que no muestren su rostro en pantalla.