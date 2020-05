Chucho Rivas se confiesa "Cursi" y listo para mostrar nueva música

México, 27 de may (EFE).- El cantante mexicano Chucho Rivas complace a sus fanáticos con su nuevo sencillo "Cursi", un tema en el que, asegura a Efe, explora el inicio de una relación amorosa que ya no se puede esconder más y donde muestra sus nuevas inquietudes musicales.

"Creo que 'Cursi' es eso, cuando ya traes tanto amor que se te sale por los poros, la gente lo empieza a notar, y tu empiezas a sentirte más cómodo con la idea de tener algo con esa persona. Creo que 'Cursi' describe las veces que me he enamorado", aseguró el cantante, quien explica que normalmente tiene miedo a enamorarse.

El sencillo verá la luz el 29 de mayo, sin embargo Rivas ya había presentado el tema anteriormente aunque solo en sesiones en vivo, pues comenta que en un principio la canción no estaba contemplada siquiera para grabarse, pero pronto sus seguidores se adueñaron del tema y el confinamiento le dio la oportunidad de terminarla.

"Un 14 de febrero hice esta rola, la escribí y la subí y así quedó. Nunca la había podido terminar, pero la gente me la pedía mucho, se hizo tendencia en Twitter, la gente conectó con ella y fue entonces que empezamos a prepararla. Sin duda fue la gente la que apoyó a que pudiera salir", menciona Rivas.

A pesar de ello, Chucho está convencido de que "Cursi" sorprenderá aún a aquellos que conocen la canción y la han pedido en cada una de sus presentaciones, pues además de presentarla terminada esta vez, los ritmos que emplea son arriesgados.

"Lo padre de esta canción es que la primera parte es muy parecida a lo que escucharon en los en vivo, a partir del segundo verso creo que realmente se siente la diferencia: hemos mantenido un segundo verso muy oculto, quiero que se sienta esa sorpresa", asegura y añade que el tema es una mezcla de la balada con ritmos urbanos.

EXPERIMENTACIÓN Y EVOLUCIÓN

Chucho comenzó su carrera a los 12 años cuando fue parte de un show de telerrealidad musical, así lo considera él mismo cuando habla de su evolución en esta industria. Además, su trabajo en bares como cantante de versiones de todo tipo le dio la oportunidad de mostrar al mundo su propia visión de la música.

"Estoy muy feliz en esta nueva etapa de mi carrera, me he sentido muy incorporado y con mucha libertad", dice Rivas, quien se ha caracterizado por fusionar distintos ritmos en sus canciones pues según explica, nunca ha esta peleado con ningún género.

"Siempre salía la duda de si era urbano o popero, y lo que siempre he contestado es que me gusta disfrutar la música, y como cantaba en bares y tocaba de todo, siempre me gustó esa mezcla de poder escuchar de todo", ahonda Rivas.

De ahí nació esa necesidad de explorar cómo seguir teniendo una identidad y un concepto musical definido, pero al mismo tiempo poder experimentar en distintos ámbitos.

"En este nuevo proceso en una sola canción le meto un poquito de todo y creo que es lo que me gustaría hacer ahora, ya no hacer una canción de esto y otra de esto (hablando de géneros musicales), sino buscar el punto medio y sacarlo. Me gusta mucho como está sonando", dice el cantante.

Además, Rivas se presentará el mismo día en que se estrena el vídeo y el sencillo "Cursi" en el festival virtual Citibanamex Conecta, en el que podrá escucharse por primera vez la versión actual del tema.

Por el momento, Chucho adelanta que vienen nuevos temas y colaboraciones, y que no puede esperar por regresar al teatro, pues antes de la contingencia formó parte del musical "Jesucristo Superestrella".

