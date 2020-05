Mexicana Ana Valeria Becerril celebra la diversidad en la serie "Control Z"

México, 26 may (EFE).- Personajes aterrizados a la realidad, diversidad y suspense son características de "Control Z", la nueva serie de Netflix protagonizada por Ana Valeria Becerril, quien asegura a Efe que es una serie que, sin aleccionar, manda un poderoso mensaje.

"Hay mensajes ocultos pero no están a modo de moraleja. Traemos el mensaje de que el bullying es violencia y tiene consecuencias graves, que hay que tener un poquito de más conciencia y cuidado con que subimos a las redes, por ejemplo", explica Becerril, quien interpreta a Sofía.

En un colegio los estudiantes serán víctimas de un hacker que se encargará de desvelar su intimidad. Ante ello, Sofía, una joven tímida y solitaria pero muy observadora, buscará resolver quién es el ser misterioso que terminó con la paz de la escuela mientras va superando sus propios miedos.

"Es una chava súper valiente, determinada, sabe qué es lo que quiere, tiene esta habilidad para deducir cosas y ver un poco más allá de lo que los demás ven", asegura Becerril a la vez que comenta que se enamoró del personaje desde que la propuesta llegó a sus manos.

A pesar de dichas habilidades, su personaje es más complejo de lo que aparenta pues "no deja entrar a mucha gente en su vida, se ha hecho esta coraza a partir de la muerte de su papá, de que estuvo internada un rato y sufre depresión y ansiedad. Por eso a veces la vemos como sarcástica y fría", describe.

Ana Valeria asegura que hay una gran diferencia entre Sofía y ella. Sin embargo, al contarlo le cuesta trabajo definir qué aspectos son exclusivos de su personaje y cuales de su personalidad.

"Yo creo que Sofía es muchísimo más inteligente que yo, pero creo que todo esto de cómo se va generando confianza y cómo aprende a confiar en los demás es algo por lo que yo también he pasado... en eso me siento identificada con ella. Creo que Sofía es un mundo aparte de mí, y al mismo tiempo es muy parecida", reflexiona.

APERTURA DEL PANORAMA

Otra de las características importantes de la serie, es el tratamiento de problemáticas actuales que aquejan a los adolescentes y uno de los más aplaudidos hasta el momento es la visibilidad que se le da a la comunidad LGBT, pues la serie comienza con la revelación de uno de los secretos de Isabela (Zion Moreno), una estudiante trans.

"Creo que es súper importante que en México se empiece a hablar de ello y no desde la burla o desde la comedia, sino de cómo vive y qué es lo que tiene que pasar una mujer trans desde su adolescencia. O también el personaje de Alex que es lesbiana porque aunque decimos que somos muy abiertos a veces te das cuenta de que no es así", considera Becerril.

Es por eso que desde su punto de vista la serie apuesta por representar en la pantalla situaciones reales por los que muchos han pasado con los que la gente se podrá sentir identificada.

"Es importante tener representación en pantalla y verte reflejado, ver que lo que te está pasando a ti a alguien también le está pasando y que no vas solo en el camino", menciona.

GRANDES COMIENZOS

Ana Valeria comenzó su trayecto en la actuación de forma exitosa con papeles protagonistas. El primero estuvo a cargo del director Michel Franco en "Las hijas de abril" (2017), en el que interpreta a una madre adolescente, un trabajo que la llevó al festival de Cannes.

Después, protagonizó la película de Sebastián Padilla "Muerte al verano" (2019) y ahora, en su tercer papel principal, es parte de "Control Z" un proyecto de Alejandro Lozano ("Matando Cabos", película de 2004) y Bernardo de la Rosa ("M13dos", serie de 2007).

"Me siento muy agradecida por todos los proyectos en los que he estado. Me parece un poco surrealista que todos los personajes que he tenido los he disfrutado tanto, no sé si es casualidad pero yo estoy muy agradecida de que así haya sido", termina la actriz.

