Lady Gaga y Ariana Grande bailan en el apocalíptico vídeo de "Rain on Me"

Los Ángeles (EE.UU.), 22 may (EFE).- Lady Gaga y Ariana Grande estrenaron este viernes el videoclip de su tema conjunto "Rain on Me", que anticipa el próximo disco de Gaga y en el que ambas estrellas bailan bajo la lluvia en un escenario apocalíptico.