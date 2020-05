La popular serie "Smash" llegará a Broadway en forma de musical

Nueva York, 21 may (EFE).- La popular serie de NBC "Smash", que gira en torno al drama que se desata detrás de los escenarios en el mundo del teatro, llegará a Broadway en forma de musical, y contará con el director de cine Steven Spielberg entre sus principales productores.

"Le tengo mucho cariño a 'Smash', y parece apropiado que un nuevo musical inspirado en lo que hicimos en el programa en algún momento llegue al escenario", dijo en un comunicado Spielberg, que también fue uno de los productores ejecutivos del show televisivo, que llegó a la pequeña pantalla en 2012.

"Estoy muy emocionado de trabajar con este equipo creativo increíble y con mis socios de producción, que comenzaron este viaje de Smash conmigo hace más de 10 años", agregó.

El ganador de un Tony Bob Martin y el nominado al mismo galardón Rick Elice escribirán el guión adaptado, mientras que el dúo ganador de un Tony y un Grammy Marc Shaiman y Scott Wittman, que compusieron varias canciones para el programa de televisión, estarán encargados de la música.

Junto con Spielberg, producirán el musical Neil Meron y Robert Greenblatt. Los tres trabajaron juntos en la serie original cuando Greenbalt era el jefe de entretenimiento de NBC, quien ahora ocupa ese mismo puesto en WarnerMedia.

"Estamos muy emocionados de que Steven quisiera embarcarse en este musical con nosotros", dijo Meron en el texto, en el que también señaló que todo el equipo pensó que la banda sonora de Shaiman y Wittman debía llegar a Broadway.

Muchas de las canciones del programa podrán escucharse en el musical, como la canción "Let Me Be Your Star", a la vez que se seguirá a los mismos personajes y girará en torno al mismo argumento -un equipo preparándose para un musical de Broadway llamado Bombshell sobre Marylin Monroe-, aunque algunos aspectos de la historia cambiarán.

Creado por Theresa Rebeck, el show debutó en televisión en 2012 protagonizado por Debra Messing, Jack Davenport, Katharine McPhee, Megan Hilty, Christian Borle y Anjelica Huston, y se extendió durante dos temporadas antes de que la escasa audiencia llevara a NBC a cancelarlo.

Su popularidad, sin embargo, ha seguido vigente entre los seguidores del teatro en actuaciones de cabaret y una reunión de los actores en un concierto benéfico que tuvo lugar en 2015.