Auguran que reapertura salas musicales en Puerto Rico podría ser en agosto

San Juan, 19 may (EFE News).- Agosto podría ser el mes de reapertura de las salas de presentaciones musicales en Puerto Rico tras el cierre por el COVID-19, siempre y cuando éstas cumplan con las ordenes ejecutivas, según han explicado a Efe los gerentes generales de algunos de los principales auditorios locales.

Según los calendarios de eventos del Coliseo de Puerto Rico y el Coca-Cola Music Hall, las próximas presentaciones musicales que tienen en agenda están previstas que arranquen en agosto próximo, dijeron a Efe Eduardo Cajina y Jorge Pérez, gerentes generales de ambas salas, respectivamente.

En el Coliseo de Puerto Rico, conocido como el "Choliseo", la presentación más pronta en agenda es la del grupo panameño Los Rabanes el 1 de agosto, mientras que el Coca-Cola Music Hall reabrirá con un concierto de la cantante puertorriqueña Ednita Nazario el 7 de agosto.

LA REAPERTURA DEPENDERÁ DE ÓRDENES OFICIALES

"Ahora mismo hay eventos en calendario y con boletos pagos, pero están sujetos a que el Gobierno nos dé la aprobación y siguiendo los protocolos de los entes sanitarios mundiales", dijo Pérez.

Cajina, por su parte, agregó que aunque se han tomado las medidas de precaución sanitaria en el "Choliseo" para reabrir, no podrán hacerlo hasta que se levante la orden ejecutiva que se impuso a mediados de marzo para el cierre de lugares que no son esenciales y el toque de queda.

"Lo veo un poco difícil dadas las circunstancias por la orden ejecutiva que limita los eventos. A nivel mundial no están ocurriendo eventos y la prioridad no son los eventos, sino la salud. Y los eventos, no es imposible, pero difícil", admitió Cajina, gerente general del Coliseo de Puerto Rico desde hace cuatro años.

PROPONEN PLAN DE RECUPERACIÓN

Y ante el cierre de las salas de entretenimiento en la isla, el presidente de la Junta del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos, Nelson Castro, propuso el plan de Recuperación de la Industria del Espectáculo y el Entretenimiento en Puerto Rico.

El plan propone limitar la capacidad de personas en los eventos para poder cumplir con el distanciamiento físico, establecer requisitos de entrada, y protocolos de higiene, prevención y seguridad en los recintos, que incluye medir la temperatura de los asistentes, proveerles mascarillas y desinfectante de manos, y la coordinación para la desinfección del espacio antes y después de cada evento.

Relacionado a la cantidad de personas en el mismo recinto, Cajina contó que el proveedor de venta de boletos del Coliseo de Puerto Rico, ticketerapr, dentro de su plataforma incluyó una programación de vender boletos con distanciamiento social.

"Este sistema desarrolla una herramienta que al comprar un boleto en alguna sección, provoca que se reserven espacios cercanos para que otras personas no se sienten, cumpliendo así con el distanciamiento personal", explicó.

UNA INDUSTRIA QUE GENERA 150 MILLONES ANUALES

La industria de espectáculos en Puerto Rico genera alrededor de 150 millones de dólares anuales, emplea a más de 12.000 personas y es considerada la columna vertebral del desarrollo social y cultural de la isla.

"El entretenimiento es parte fundamental para nuestras comunidades y más en estos momentos que la gente necesita entretenerse, pero hay que otras industrias con mayor prioridad que quieran hacer sus esfuerzos de cabildeo para poder volver a operar", afirmó Pérez.

RAPHY PINA DESCARTA HACER PRESENTACIONES EN 2020

Por su parte, Raphy Pina, productor de espectáculos y mánager de Daddy Yankee y Natti Natasha, admitió a Efe que "por lo que resta de año, no haré ningún otro 'show', ni aquí ni afuera".

"Lo hago por seguridad", enfatizó el también propietario de la disquera, Pina Records.

El empresario, a su vez, dijo que duda que en lo que resta de año, se celebre alguna presentación artística en la isla.

La desconfianza de Pina, según mencionó, es porque "la gente económicamente se tiene que estabilizar y eso va a tomar tiempo" y los productores de los espectáculos deben darle mayor prioridad a la seguridad sanitaria de los aficionados que a la venta de boletos.

"Hay que estabilizarse económicamente y ponerse al día con los pagos. Esa es la prioridad. Después, distraerse. Segundo, la seguridad de la salud. No sé si prefieres perder esas taquillas o enfermar a los tuyos", opinó Pina.