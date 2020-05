José Ron, ¿el heredero de Thalía en Televisa?

Miami, 13 may (EFE News).- El actor mexicano José Ron ha tenido siete roles protagónicos y ha participado en una decena de otras producciones en sus 16 años de carrera, pero nunca como desde 2017, cuando se convirtió en el preferido de las telenovelas del gigante Televisa, para algunos casi a la misma escala de lo que fue Thalía en su momento.

En una entrevista con Efe, Ron ríe cuando escucha que su reciente trilogía de telenovelas que cuentan historias de amor de obreros y "princesas" se equipara con el trío de Marías que encarnó la actriz y cantante mexicana en la década de los 90 en las producciones de la misma cadena “María Mercedes”, “Marimar” y “María la del Barrio”.

"¡No, qué va! En “Enamorándome de Ramón”, “Ringo”, “Te doy la vida” y hasta en la nueva versión de “Rubí” me encargaron personajes sensibles, hombres que entregan todo su corazón y, no voy a decir que lloran, pero sí que no tienen problema en mostrar sus sentimientos y ser muy sinceros. Es un honor", afirmó.

“La característica principal de estos hombres, es que son responsables y son muy protectores, pero no desde el machismo, sino desde el amor. Desde su vulnerabilidad y encuentro eso muy importante, especialmente en estos tiempos”, agregó el artista de 39 años desde la casa de su familia, con quienes comparte el confinamiento para evitar el contagio del COVID-19.

Para él, esto representa un cambio importante dentro de los melodramas tradicionales: "Estoy muy contento por todo eso que está pasando. Yo simplemente hago mi trabajo y acepto lo que me gusta. Eso es un regalo. También claro que estoy muy agradecido con mi público, que también me sigue en cada proyecto, que adopta a cada personaje”.

Además, ve el respaldo de la audiencia a sus proyectos como una prueba de que “el melodrama no solo no ha pasado de moda, sino que nunca pasará. Solo había que ajustarlo a nuestros tiempos”.

Para Ron, la varita mágica la tiene la productora Lucero Suárez, quien ha estado a cargo de todos sus últimos proyectos, con excepción de “Rubí”.

“Mucho es mérito de ella, que sabe perfectamente qué historia quiere contar y se preocupa de que su protagonista no sea un hombre tóxico. Dos de los tres personajes han sido padres solteros, que se encargan de sus hijos y que los quieren a su lado. Son hombres que sufren”, explicó.

Aunque Ramón y Pedro (su personaje en “Te doy la vida”) son mecánicos, Ringo y Pedro son papás, los tres forman parte de la clase trabajadora y se visten muy similar, el actor reveló que hace un importante “trabajo de mesa para que no sean parecidos, que se note que son personas totalmente distintas”.

Sin embargo, admitió que sí tienen un hilo conductor pues Suárez se los ofreció porque "debió ver algo" en él que los representa.

El qué no lo sabe con certeza, pero se pasea por su amor por la familia y por su pasión por los niños.

“Me gustaría mucho ser padre”, afirmó el actor tras decir que los mejores días de su vida fue cuando nacieron sus hermanitos.

“Soy mucho mayor y tenía años rogándole a mi mamá por uno”, dijo.

Y esa meta personal la podría tener cerca, pues Ron dice estar enamoradísimo de la también actriz Jessica Díaz, quien está pasando con él y su familia la cuarentena en el área conocida como Valle del Bravo, en las afueras de la Ciudad de México.

En su lista de deseos profesionales también está hacer cine, más teatro y quizá una serie con una plataforma de streaming, aunque en el fondo lo único que le importa “es que los personajes dejen un mensaje en el público”.

Tiene muy claro que hay un segmento de la audiencia latina que toma su educación emocional de la televisión, por lo que “si no dejan algo positivo", prefiere "dejarlos pasar”.

Es una responsabilidad que asume con gusto, pues se ve como alguien “bendecido” y con la obligación de contribuir “con todo lo que se pueda.

Hace más de cuatro años que ha hilado un proyecto con otro, por lo que reconoce que el descanso obligado del confinamiento le ha “venido bien para descansar, leer hacer ejercicio”.

Pero ya le tiran las ganas de volver a los estudios de “Te doy la vida”, la telenovela que arrasa en los primeros lugares de audiencia en México y Estados Unidos.

“Nos quedamos a 15 días de grabación y hay que terminar. Ya al final grabábamos sin contacto. Sin besos o abrazos. No sé cómo será el retorno, pero hay que cerrar”, añadió.

Le ilusiona, además, que “Rubí” ya tenga fecha de estreno en México, el 15 de junio. “Espero que la reciban como en Estados Unidos”, indicó.

