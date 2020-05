Emme Muñiz, la hija de Jennifer López y Marc Anthony, lanza su primer libro

Miami, 13 may (EFE).- Emme Maribel Muñiz, la hija de 12 años de Jennifer López y Marc Anthony, publicó este miércoles "Lord Help Me" (Dios ayúdame), el libro infantil ilustrado y bilingüe con un fuerte mensaje ambiental que comenzó a escribir en 2013.