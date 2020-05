Matt Damon revela que su hija mayor estuvo contagiada de coronavirus

Miami, 13 may (EFE).- El actor estadounidense Matt Damon reveló este martes que Alexia, su hija mayor con la argentina Luciana Barroso, contrajo el coronavirus en la ciudad de Nueva York, donde estudia en la universidad, pero ya se encuentra bien de salud.

US actor Matt Damon (L) and his wife Luciana Barroso (R). EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo