La quinta edición de Noches del Botánico se aplaza a 2021 con el mismo cartel

Madrid, 12 may (EFE).- La quinta edición de Noches del Botánico, que debería haberse celebrado del 17 de junio al 29 de julio en la Universidad Complutense de Madrid, ha anunciado este martes su aplazamiento a 2021 con "la gran mayoría" de los artistas del cartel ya confirmados para las nuevas fechas.

"Por responsabilidad y con una enorme tristeza, consideramos que en la situación actual no se dan las condiciones necesarias para que el festival se realice en las fechas que teníamos previstas", señala el comunicado de la organización, que alude a la "incertidumbre" provocada por la COVID-19.

Con esta reubicación, por el momento el inicio de Noches del Botánico será el 11 de junio de 2021 con los estadounidenses Wilco, uno de los platos fuertes junto a otras figuras que también han asegurado su presencia, como Woodkid (15 de junio), Tom Jones (30 de junio), Belle and Sebastian y Beth Orton (3 de julio), Crowded House (4 de julio) y Rufus Wainwright (7 de julio).

Según su calendario, el resto de actuaciones ya seguras queda de la siguiente manera: en junio, Estrella Morente y Kiki Morente (día 16), Gipsy Kings y La Barbería del Sur (18), Pat Metheny Side-Eye (19), Víctor Manuel (23), Zenet y Javier Ruibal (25) y LP (29).

En julio pasarán por Noches del Botánico Agnes Obel y John Grant (6 de julio), Cecile McLorin Salvant y Tigran Hamasyan Trio (8), Tomatito con Duquende, Israel Fernández y Antonio Reyes (9), Diego El Cigala (10), Asaf Avidan y Mayra Andrade (15), Zucchero y Pátax (16), Vicente García (17), Carlinhos Brown y Cimafunk (18) y Yann Tiersen (19).

Ese mes proseguirá con Jessie J (20), Youssou N'dour y Cymande (21), Andrés Suarez e Isma Romero (24), Oscar D'León y Eva Ayllón (28) y, por último, la sesión doble de Los Secretos y Twanguero (29).

Además, hay varios artistas aún pendientes de nueva fecha, pero que han confirmado igualmente su participación en el festival, como Graham Nash (que tocará el mismo día que Kiko Veneno), Of Monsters And Men y Cat Power.

También estarán George Thorogood y Vintage Trouble, Little Dragon y The Cinematic Orchestra, Herbie Hancock y Alfa Mist e Imelda May y Nikki Hill.

Todas las entradas ya adquiridas serán válidas para los conciertos de 2021 sin necesidad de hacer ninguna gestión y, en el caso de querer realizar una devolución, esta podrá realizarse en un plazo de 60 días a través del distribuidor oficial de Noches del Botánico.

No ha sido sin embargo posible reprogramar los conciertos de Quique González ni de la británica Dido, en la que había de ser su primera visita a España y a la capital en más de tres lustros.

Para ambos conciertos se ofrecerá la devolución de la entrada o, si el comprador lo prefiere, la posibilidad de canjear el importe de las entradas antes del 31 de diciembre para cualquier otro concierto en el festival programado para 2021.