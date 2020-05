Nicki Minaj supera a Beyoncé en su batalla de remixes del TikTok

Los Ángeles (EE.UU.), 11 may. (EFE).- Las raperas Nicki Minaj y Doja Cat llegaron al número uno de la lista de sencillos de Estados Unidos con el remix de la canción "Say So", lanzado al mismo tiempo que la colaboración de Beyoncé con Megan Thee Stallion en la nueva versión de "Savage", que se conforma con la segunda posición.