Ellie Kemper: "'Unbreakable Kimmy Schmidt' es optimista e inspiradora"

Los Ángeles (EE.UU.), 11 may (EFE).- Al estilo "Elige tu propia aventura", donde el lector decide en cada momento cómo seguir la historia, la comedia "Unbreakable Kimmy Schmidt" regresa a Netflix con un episodio interactivo que, según dijo su protagonista Ellie Kemper a Efe, es "optimista" e "inspirador".

Tras cuatro temporadas acerca de la salida al mundo de una joven que había sido secuestrada en un búnker, Kemper (Kansas City, EE.UU., 1980) se vuelve a meter ahora en la piel de este risueño e inocente personaje en "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend", que cuenta de nuevo con Jon Hamm o Tituss Burgess y que ha hecho fichajes de lujo como Daniel Radcliffe.

Casi un calco en la vida real de la simpatía y sencillez que desprendían sus roles de Kimmy Schmidt en esta comedia o de Erin Hannon en "The Office", Kemper explicó a Efe las dificultades que supone desarrollar un episodio con múltiples tramas y diferentes opciones narrativas, algo que ya probó la distópica "Black Mirror" con "Bandersnatch" (2018).

Pregunta: Tras terminar la serie con su cuarta temporada, ¿por qué consideró que un especial interactivo era la manera adecuada de que regresara "Unbreakable Kimmy Schmidt"?

Respuesta: Estoy muy emocionada de que Tina Fey, Robert Carlock, Sam Means y Meredith Scardino escribieran este episodio especial porque creíamos que ya había sido el final. Y cuando anunciaron que estaban trabajando en este especial fue como... no quiero decir que sea un capítulo independiente, pero sí fue un placer revisitar estos personajes porque pensé que teníamos una pequeña deuda con ellos.

Me siento feliz de que pudiéramos hacerlo porque me parece que el personaje de Kimmy Schmidt es inspirador, me siento afortunada de interpretarla de nuevo. Y el capítulo es muy optimista e inspirador.

P.- ¿Cómo funciona este especial interactivo?

R.- Como espectadora, fue muy genial ser capaz de poder tomar el control de la historia y decidir a dónde quería ir. Eso me pareció sensacional.

Esta es la primera comedia de Netflix en tener esta función interactiva, pero también, para los que no quieran apretar botones, puedes dejar que se reproduzca sin más y que tome un camino determinado.

Grabarlo fue todo un lío para mí porque solo intentaba averiguar dónde estábamos en el curso de la historia.

Menos mal que teníamos un gran supervisor de guion que mantenía el rumbo, pero me siento mal por los de vestuario o 'atrezzo' (utilería) porque creo que esto les exigió mucha energía mental (sonríe).

P.- Aquí vemos la batalla final entre Kimmy y el reverendo Wayne (Jon Hamm).

R.- Básicamente, en esta historia Kimmy descubre un libro en su mochila que no es suyo ni de ninguna de sus compañeras en el búnker, así que deduce que hay otro búnker. Entonces se enfrenta al reverendo, que está en la cárcel, para descubrir ese otro búnker y liberar a las mujeres.

Kimmy ha pasado por todo con este horrible hombre, que en realidad es casi un dibujo animado, pero ya no va a tragar con nada más.

Pero sí, se sintió como algo catártico dar vida a esto porque este hombre la torturó y, bueno, esta es nuestra oportunidad de acabar con esto de una vez por todas.

P.- El reparto original de "Unbreakable Kimmy Schmidt" vuelve en este episodio especial que cuenta con grandes incorporaciones como Daniel Radcliffe, el mismísimo Harry Potter.

R.- Daniel es un actor muy divertido. Ha hecho mucha comedia y simplemente fue muy divertido actuar con él (sonríe). Y, además, es una persona extremadamente amable.

No me puedo imaginar cómo es su vida porque le reconoce mucha gente... Había personas en nuestro propio equipo que estaban como fans abrumados y él, que es tan bueno, se tomaba fotografías con todos, recordaba los nombres de todos. No puedo evitar hablar con entusiasmo de él porque es una persona de ensueño con la que trabajar.

David Villafranca