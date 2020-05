Fonsi, Miguel Ángel Silvestre, Gloria Trevi y otros dicen: "Mamá tenía razón"

Miami, 10 may (EFE).- Una vez que los hijos se convierten en adultos, y más que todo en padres, las frases y lecciones de sus madres tienen un nuevo significado y hasta aparecen en sus labios casi sin darse cuenta. Es una experiencia que artistas como Luis Fonsi, Miguel Ángel Silvestre, Gloria Trevi, J Balvin, Natti Natasha y muchos más compartieron en entrevista con Efe.

"Cuando uno se vuelve padre esas cosas tienen una nueva dimensión. Frases como 'ábrígate' o 'comete toda la comida que hay gente que tiene hambre' me las repitió mi mamá hasta el cansancio y ahora se dicen en mi casa todo el tiempo", contó el cantautor puertorriqueño Luis Fonsi, quien celebra vivir cerca de su mamá Tata.

La cantautora panameña Erika Ender, quien coescribió “Despacito” con Fonsi, reveló que su mamá le enseñó el camino hacia la excelencia al preguntarle "¿Te lo mereces?" cada vez que le pedía algo.

"Ella era la primera en celebrar cuando lograba algo extraordinario, pero cuando le decía por ejemplo mamá saqué un 10, me respondía 'muy bien, ese es tu trabajo'. Me molestaba, pero ahora agradezco que me enseñó a preguntarme si estaba haciendo las cosas lo mejor que puedo y a ser exigente conmigo misma”, reflexionó.

Otra frase exigente fue la de la artista dominicana Natti Natasha, quien recordó cómo su madre la impulsó con: "el que deja las cosas al aire y no las ejecuta, nunca las hará".

La intérprete de temas como “Sin pijama” y “La mejor versión de mi” dijo que heredó de su mamá el impulso de jamás rendirse.

Lo primero que llegó a la mente de Gloria Trevi cuando pensó en las palabras que más le molestaban de su mamá en la infancia fue el proverbial “No te lo quisiera decir, pero te lo dije”, aunque reconoce que le cuesta no decírselo a sus hijos Ángel Gabriel -quien se lanzó el año pasado como cantante- y Miguel Armando.

También indicó que su mamá le ha enseñado a aceptar que sus hijos la dejarán: "Una frase que me dice mucho es 'los padres solo nos queda estar como un Cristo con los brazos abiertos para dejarlos ir y abiertos para cuando decidan regresar'".

En lo que se refiere a las frases típicas de las madres, el artista urbano Llane recordó que la palabra que más le decía su mamá era “cuidado”. El excantante de Piso21 manifestó que fue algo que le siguió repitiendo mientras vivió.

"Ella por sus circunstancias nunca se quiso atreverse a cosas como tener una deuda para lograr algo. Siempre me quiso prevenir contra esas cosas”, expresó.

Las recomendaciones de cautela son características de las madres, pero los cantautores del dueto colombiano Cali y el Dandee recuerdan las de su mamá con humor.

“Ella me decía que tapara el jugo de naranja, porque se iba a evaporar la vitamina C”, dijo entre risas Mauricio Rengifo, “Cali”, quien es además con su socio Andrés Torres productor de discos como “Vida” de Fonsi y “Fantasía” de Sebastián Yatra.

El actor y cantante estadounidense Jencarlos Canela también se ríe al contar que su madre les decía a él y sus hermanos que no se acercaran al microondas, o que no se pusieran el celular tanto en la oreja, “porque pensaba que las ondas nos iban a hacer daño.

"Incluso ahora, le enseño los estudios científicos, pero a ella no le importa", reconoció.

Otra madre protectora fue la de la conductora y actriz venezolana Chiquinquirá Delgado, quien recordó su adolescencia como “una época complicada" porque su mamá "era muy estricta.

"Quizá por eso me case tan joven”, reconoció al hablar de su primer matrimonio a los 18 años con el cantautor Guillermo Dávila.

Cuando su hija mayor, la actriz Mariaelena Dávila entró a la adolescencia, Delgado reconoce haber repetido las técnicas de su mamá.

“A mí me decían ´la cenicienta' y a ella 'la sometida' porque mi hija como yo tenía que estar en casa a la medianoche”, recordó.

La madre de Miguel Ángel Silvestre también se dio cuenta de que su hijo necesitaba “alguien que le echara hacia adelante, pues era tímido y "un poco temeroso”, reconoció el actor español, quien hoy en día escucha la voz de su mamá diciéndole que “sí puede” cuando se le presenta un reto.

Alicia Civita