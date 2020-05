Whoopi Goldberg lleva el alboroto del "Merlos Place" a la televisión de EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 1 may (EFE).- La actriz y presentadora Whoopi Goldberg ("Sister Act", "The Color Purple") habló este viernes en su programa televisivo "The View" sobre el momento en el que una mujer desnuda apareció detrás de un tertuliano español durante una conexión en directo que ha provocado el alboroto mediático conocido como "Merlos Place".