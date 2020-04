Darren Criss sobre "Hollywood": "Queríamos contar la parte fea de su belleza"

Los Ángeles, 28 abr (EFE News).- Si Hollywood es la máxima expresión del sueño americano, entonces también esconde una pesadilla. Esa es la idea a la que el actor Darren Criss y el director Ryan Murphy quisieron dar la vuelta en una ficción que imagina la edad dorada del cine sin prejuicios y con menos racismo.

"Pensamos en historias del Hollywood de finales de la II Guerra Mundial, un mundo que todo el mundo ama porque tiene algo muy bonito pero también esconde una parte fea", explicó Criss a Efe, tras un tímido "hola" en perfecto español al descolgar el teléfono desde su residencia en Los Ángeles.

Aunque la cuarentena por el coronavirus ha impedido que el actor pueda promocionar su nueva ficción como le gustaría, el estreno de "Hollywood, una miniserie que llegará a Netflix el 1 de mayo, es uno de los más esperados de esta primavera.

"Queríamos contar un nuevo relato de esta industria", aseguró Criss sobre la ficción titulada como el nombre de la fábrica del cine.

Pero.... ¿Cómo es ese otro relato?

UNA EDAD DORADA SIN RACISMO NI PREJUICIOS DE GÉNERO Y SEXUALIDAD

La mitología del séptimo arte está repleta de relatos agridulces y de historias con final triste: Como la homosexualidad oculta de Rock Hudson o el fracaso de la carrera de Dorothy Dandridge, quien iba representar a una "Cleopatra" afroamericana pero sus escenas se eliminaron y volvieron a grabar con Elizabeth Taylor porque tenía más tirón comercial.

"En la serie damos un final feliz a gente racialmente diversa o con identidades sexuales diferentes, que sabemos no lo tuvieron en la vida real", señala el actor.

Criss, que ganó un Globo de Oro y un Emmy por interpretar al asesino de Gianni Versace en "American Crime Story", encarna en "Hollywood" a un director de cine convencido de que puede contar otras historias e incluir a personajes marginados por la industria.

Aunque el guion lo enmarque en 1940, se trata de un discurso que a día de hoy aún suena muy actual.

"Eso es absolutamente cierto -afirma-. Al final todo ha cambiado pero tampoco ha cambiado".

Las diferencias salariales entre mujeres y hombres, el poco reconocimiento a intérpretes afroamericanos y los estereotipos que definen a personajes homosexuales en la gran pantalla han sido el objetivo a cambiar a lo largo de esta década.

"En los últimos años ha habido un renacimiento de Hollywood, en términos de diversidad y representación. Hemos dado un paso enorme en la dirección correcta", opina.

A medida que avanza su análisis sobre las partes más sórdidas de la industria cinematográfica, que forman el elemento central del guion de "Hollywood", resulta imposible no interesarse por la experiencia de Criss en ella, pues conoce a la perfección el cine, la televisión e incluso Broadway.

"La verdad es que he sido muy afortunado y he vivido en un mundo muy diferente. Aunque me crié en una comunidad filipina dentro de EE.UU. no he tenido experiencias malas de ese tipo, pero quería representar a los que no han tenido esa suerte", reconoce Criss.

"HOLLYWOD", UN ALEGRE RETRATO DE UNA ERA FELIZ... PERO NO PARA TODOS

Ambientada en una de las épocas más queridas por las cámaras y con una ambientación idílica, Ryan Murphy ha ideado una ficción que celebra la edad de oro del cine pero, a pesar de su alegría, muestra un lado poco explorado de la misma.

La miniserie, que se estrenará en Netflix el 1 de mayo, es una producción del creador de formatos de éxito como "American Horror Story", "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace", "Pose", "Glee" y "The Politician", todas ellas nominadas en los premios Emmy y Globos de Oro.

En "Hollywood", el jazz, los autos antiguos y el glamour de entonces conviven con personajes imaginarios y reales en la gran factoría de ilusiones del siglo XX.

Junto a Criss ("Glee"), el reparto de "Hollywood" incluye a David Corenswet ("The Politician"), Laura Harrier ("BlacKkKlansman") y estrellas de los musicales de Broadway como Pattu LuPone ("Evita") y Jeremy Pope ("Choir Boy").

