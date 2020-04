Parejas priorizan el tiempo de calidad ante la falta de contacto por COVID-19

México, 28 abr (EFE).- Compartir tiempo de calidad en pareja es el gesto de amor que más valoran las parejas durante la pandemia y ante la celebración el 1 de mayo del Día Mundial del Amor, según una encuesta hecha en 15 países por The Knot Worldwide.

A couple, wearing protective face masks, kisses in the Borgo Pio district in Rome, Italy, 17 March 2020. EFE/EPA/ANGELO CARCONI