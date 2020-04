La pareja del colombiano Sebastián Villa le acusa de violencia de género

Bogotá, 28 abr (EFE).- Daniela Cortés, pareja del futbolista colombiano Sebastián Villa, acusó en las últimas horas al extremo del Boca Juniors de violencia de género y publicó fotos en sus redes sociales con heridas en el rostro, los brazos y las piernas.

"Fueron dos años viviendo juntos, de muchos sufrimientos, en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo, diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia", dijo Cortés en una publicación en Instagram.

La mujer acusó al jugador colombiano de ser un "maltratador tanto físico como psicólogico" y dijo no entender como un "'profesional' como él es capaz de hacer tanto daño".

"Siento un dolor muy grande de tener que estar en un país (Argentina) que no conozco y donde estoy sola, sin mi familia, y no poder viajar y salir corriendo con miedo de que pase algo con mi vida y la de mi familia. Este es el verdadero Sebastián Villa ,el que maltrata mujeres, porque no he sido la única", añadió.

Cortés también aseguró que le pidió a Villa y a sus empresarios "ayuda para poder viajar" a Colombia desde Buenos Aires para estar con su familia: "Ya no aguanto más me siento frustrada ante esta situación".

Frente a las acusaciones, el jugador de Boca Juniors dijo en un video en Instagram que no sabe "con qué intención se está publicando lo que se publicó".

"A partir de mañana comenzaré a aclarar la situación con las personas indicadas", afirmó y agregó: "No estoy en mi casa".

Villa, de 23 años, llegó a Boca Juniors a mediados de 2018 procedente del Deportes Tolima, club en el que debutó como profesional en 2014 y con el que ganó dos títulos: la Copa Colombia de 2014 y el Torneo Apertura de 2018.

En el club Xeneize, el colombiano levantó la Supercopa del año pasado y la Superliga de 2020.