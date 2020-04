El autor de "A Monster Calls" trabajará con Luca Guadagnino en una película

Los Ángeles (EE.UU.), 24 abr. (EFE).- El escritor Patrick Ness, autor del libro "A Monster Calls" que el español Juan Antonio Bayona adaptó al cine en 2017, trabajará como guionista de la próxima película de Luca Guadagnino, el director de "Call Me By Your Name".

El guión de la nueva película se basará en la novela escrita William Golding en 1954, "Lord of the Flies", considerada un clásico de la literatura inglesa de postguerra que ha sido una lectura obligatoria en numerosas escuelas y se ha llevado al cine en dos ocasiones, 1963 y 1990.

De acuerdo con una exclusiva publicada hoy por The Hollywood Reporter, el guión que elaborará Ness será fiel a la historia original después de que los estudios Warner Bros. hayan rechazado la idea inicial de rodar una versión contemporánea con un reparto femenino.

En "Lord of the Flies" un grupo de adolescentes naufraga tras un accidente en una isla desierta, donde deben organizarse para sobrevivir desprovistos de autoridad adulta y responsabilidades.

A medida que avanza la historia, el relato describe el paso de los jóvenes hacia una faceta más salvaje que analiza cómo puede llegar a ser la naturaleza humana.

Los estudios de la Warner Bors han intentado producir esta nueva adaptación al cine desde 2017, cuando adquirieron sus derechos, pero hasta ahora no han conseguido cerrar el proyecto que finalmente dirigirá el italiano Luca Guadagnino.

Guadagnino recibió muy buenas críticas por "Call Me By Your Name" (2017), que fue nominada al Óscar a la mejor película y que tendrá una secuela confirmada por el propio director hace un mes.

Por su parte, el guionista del filme, Patrick Ness es un autor de novela juvenil que fue nominado al Goya a mejor guión adaptado por la película "A Monster Calls", dirigida por Bayona y galardonada con el Goya a la mejor dirección.