Yandel colabora en remezcla de "Lotto", de rapero estadounidense Joyner Lucas

San Juan, 24 abr (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Yandel fue incluido, junto al rapero estadounidense G-Eazy, como los artistas invitados en el "remix" (remezcla) del tema "Lotto", del también intérprete urbano norteamericano Joyner Lucas, lanzado este viernes, informaron los representantes del artista boricua.

El tema original de "Lotto" aparece en el disco más reciente de Joyner Lucas, "ADHD", que actualmente se encuentra entre los primeros diez de mayor venta de la lista de Billboard 200 y Soundscan, según la revista Billboard, indicaron los representantes de Yandel en un comunicado de prensa difundido hoy.

Esta no es la primera vez que Yandel colabora en un tema con algún otro rapero estadounidense, pues ya previamente lo había hecho junto a su compañero de dúo Wisin, en el tema "Mujeres in The Club", con 50 Cent, así como con Chris Brown y T-Pain en "Algo me gusta de ti", y "Burn It Up", con R. Kelly.

Por su parte, Joyner Lucas, de 31 años y nominado en dos ocasiones a un premio Grammy, cuenta con más de 1.000 millones de visitas en YouTube y más de 860 millones de reproducciones en la plataforma musical Spotify.

Las nominaciones de Joyner Lucas al Grammy fueron en el año 2019 en las categorías de Mejor Vídeo Musical por el tema "I'm Not Racist" (No soy racista), y Mejor Canción de Rap por "Lucky You" (Afortunado tú), en la que colaboró junto a Eminem para su disco, "Kamikaze".

El álbum de estudio debut de Joyner Lucas, "ADHD", fue precedido por el exitoso sencillo, "Will", un tributo al hip-hop, así como al actor, productor y rapero estadounidense Will Smith.

El tema también incluye un vídeo, en el que Lucas le rinde homenaje a Smith, recreando algunos de sus trabajos artísticos más reconocidos, como el programa de televisión "The Fresh Prince of Bel-Air" y las películas "Bad Boys" y "Men in Black".

Además, Lucas se unió recientemente a Will y su hijo, Jaden, para un episodio de la nueva serie en Snapchat de Smith "Will From Home", donde logran hablar sobre la creación e inspiración detrás del vídeo de "Will".

Lucas, a su vez, se destaca entre uno de los colaboradores más solicitados del hip-hop, incluyendo una serie de sencillos, como "Stranger Things", "I Don't Die" y "Just Let Go , que marcó el inicio de un trabajo colaborativo en progreso con Chris Brown titulado "Angels & Demons".

Brown y Lucas también unieron sus voces en el tema "Need A Stack", en el que incluyeron la colaboración de Lil Wayne.