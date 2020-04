Florence Pugh protagonizará el thriller "Don't Worry Darling" de Olivia Wilde

Los Ángeles (EE.UU.), 24 abr (EFE).- Florence Pugh será la principal protagonista de "Don't Worry Darling", un thriller psicológico que está preparando la actriz y cineasta Olivia Wilde y en donde también tendrán papeles de importancia Shia LaBeouf y Chris Pine.

Medios estadounidenses señalaron hoy que Pugh dará vida en esta nueva película a una mujer que descubre algo oscuro en una aparentemente idílica zona residencial de los años 50 en California (EE.UU.).

Esta cinta de New Line Cinema será el segundo trabajo como directora de Wilde después de su brillante debut tras las cámaras con "Booksmart" (2019), una comedia feminista que encabezaron Beanie Feldstein y Kaitlyn Dever.

"Booksmart" recibió el respaldo unánime de la crítica (tiene un 97 % de reseñas positivas en el agregador Rotten Tomatoes) y, aunque no logró un gran éxito en taquilla, se llevó el premio a la mejor ópera prima en los premios Spirit del cine independiente.

Wilde tiene otro proyecto más en el horizonte: una cinta biográfica sobre Kerri Strug, la gimnasta estadounidense que se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Por su parte, Pugh es una de las actrices jóvenes con más presente y futuro en Hollywood.

La británica tuvo un 2019 sensacional con las cintas "Little Women" (que le dio una nominación al Óscar), "Midsommar" y "Fighting with My Family", y este año tiene pendiente de estreno "Black Widow", película de Marvel Studios en donde comparte escenas con Scarlett Johansson.

Por su parte, Pine presentó el año pasado la serie limitada "I Am the Night" y en 2020 aparece en el elenco de "Wonder Woman 1984", la esperada secuela de "Wonder Woman" (2017).

En cuanto a Shia LaBeouf, el actor dio forma el año pasado a una de esas historias de redención que tanto gustan a Hollywood y, tras unos años no especialmente brillantes, presentó las aplaudidas "Honey Boy" y "The Peanut Butter Falcon".