Zucchero entona un "himno a la vida" ante el Coliseo por el Día de la Tierra

Roma, 22 abr (EFE).- El músico italiano Zucchero interpretará ante el Coliseo de Roma la canción inédita "Canta la vita", extraída de un tema de su amigo Bono y con la que quiere lanzar al mundo una oda de esperanza ante la pandemia del coronavirus y por el 50 aniversario del Día de la Tierra.

"Días aislados, tú y yo aún aquí, como suspendidos en el tiempo". Así comienza este tema que el rockero ha entonado ante el imponente Coliseo romano, iluminado de azul para reclamar la protección del planeta, y más si cabe ante la amenaza del coronavirus.

La canción es fruto de la amistad entre Zucchero Fornaciari y el vocalista de U2, quienes ya han colaborado en otras ocasiones en el pasado, como tras los atentados terroristas de París de 2015.

"Canta la vita" es la versión italiana de "Let your love be known", el tema con el que el irlandés sorprendió el 17 de marzo, día de San Patricio, y que dedicó a los médicos que enfrentan la pandemia y a los millones de personas confinadas en el mundo.

Y ahora Zucchero la interpreta con su estilo inconfundible sentado ante el piano en la plaza que precede al anfiteatro romano, completamente vacía, como el resto de la ciudad.

De hecho al final de la actuación las voces de los dos míticos artistas se unen.

Su intención es lanzar "un mensaje positivo de esperanza y apoyo a todos", regalar al mundo un nuevo "himno a la vida" y a la unidad, según se lee en un comunicado divulgado por el músico italiano.

"Esta canción nació en la fase inicial de la emergencia. Cuando hablé con Bono, los dos estábamos muy afectados por lo dramático del momento en el norte de Italia. Pero lo que más nos impacto fue la reacción de las personas, ver y escuchar cómo cantaban desde los balcones", recuerda Zucchero.

Por lo tanto, él y su amigo Bono acordaron hacer algo para recordar que "el canto es una gran forma de resistencia".

"En un drama como el que estamos viviendo, podemos ser más cercanos a través del canto, podemos reaccionar juntos, en todas las partes del mundo. La música atraviesa los muros y acorta las distancias", defiende el famoso compositor italiano.

El concierto, grabado la pasada noche, formará parte de la programación #OnePeopleOnePlanet, organizada por la organización "Earth Day Italia" y por el movimiento católico Focolares y será emitido hoy en "streaming" en canales como la RAI o Vatican Media.

A su vez la iniciativa de Italia se integra en la campaña mediática global #EarthRise en la que participan los 193 países de las Naciones Unidas y que será animada durante toda la jornada con numerosas actuaciones, debates o documentales.

Estas celebraciones mundiales de hecho serán inauguradas por Italia, que incluirá un homenaje al papa Francisco por sus mensajes de advertencia ante la emergencia climática, según ha adelantado el presidente de "Earth Day Italia", Pierluigi Sassi.