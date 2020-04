Guillermo del Toro une a estrellas para que cuenten sus opciones de ocio en la pandemia

Los Ángeles (EE.UU.), 20 abr (EFE).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro tiró de su gancho en Hollywood este lunes para instar a varias estrellas del cine a que compartieran en Twitter las películas, los libros y la música con la que están sobrellevando el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Rian Johnson, Taika Waititi, Ava DuVernay, Edgar Wright, Darren Aronofsky, James Mangold, Sarah Polley, Jorge R. Gutiérrez, James Gunn, Brad Bird e Issa López fueron algunos de los amigos y compañeros de Del Toro que se unieron a esta iniciativa virtual.

"Espero que esto sea de las cosas que amamos, no de las cosas que odiamos (...). Y las primeras preguntas son: ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Y cuántos días llevas en casa", explicó el mexicano.

Así, Del Toro, siempre muy activo en las redes sociales y que tiene 1,9 millones de seguidores en Twitter, contó que en estas semanas ha vuelto a ver películas de Mitchell Leisen como "Death Takes a Holiday" (1934) o "Hold Back the Dawn" (1941).

También dijo que ha aprovechado la plataforma digital The Criterion Channel, especialmente diseñada para cinéfilos, para ver de nuevo joyas como "El verdugo" (1963) de Luis García Berlanga.

Y junto a sus hijos ha disfrutado de clásicos del cine como "Singin' in the Rain" (1952) o "Rear Window" (1954).

A la idea de Del Toro se unió, por ejemplo, Rian Johnson ("Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi", 2017), que dijo haber visto estos días "3 Women" (1977) de Robert Altman y quien aseguró haberlo pasado muy bien con la animada "Who Framed Roger Rabbit" (1988).

Ava DuVernay ("When They See Us", 2019) sorprendió con dos cintas muy diferentes: la película húngara de culto "The Turin Horse" (2011), de Béla Tarr y Ágnes Hranitzky, y la popular comedia romántica "Notting Hill" (1999).

Taika Waititi ("Jojo Rabbit", 2019) escogió la sátira "The Death of Stalin" (2017) de Armando Iannucci mientras que Darren Aronofsky ("Black Swan", 2010) eligió "Amélie" (2001).

"Ugetsu" (1953) de Kenji Mizoguchi, recomendada por James Mangold ("Logan", 2017); y "The Thin Red Line" (1998), propuesta por Sarah Polley (la protagonista de "Mi vida sin mí", 2003) fueron otras de las cintas que aparecieron como respuestas a la iniciativa en Twitter de Del Toro.