Netflix desvela el tráiler de "Hollywood", una era dorada del cine diferente

Los Ángeles (EE.UU.), 20 abr (EFE).- Netflix presentó este lunes el primer tráiler de "Hollywood", una miniserie creada por Ryan Murphy, responsable de "Glee" y "American Horror Story", que viajará hasta la era dorada del séptimo arte e imaginará cómo habría sido la historia si se hubieran contado otras películas con otras estrellas.

"Quiero tomar la historia de Hollywood y reescribirla", dice uno de sus protagonistas al comienzo del avance, que con imágenes ambientadas en los años 1940 muestra cómo un grupo de actores y guionistas prosperan en su intento de que la industria del cine cuente con más personas de color y sea más abierta con la sexualidad desde sus inicios.

La miniserie, que se estrenará en Netflix el 1 de mayo, es una producción del creador de series de éxito como "American Horror Story", "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace", "Pose", "Glee" y "The Politician", todas ellas nominadas en los premios Emmy y Globos de Oro.

En "Hollywood", Murphy explorará qué habría pasado si, durante la época dorada del cine, los estudios hubieran arriesgado al incorporar en sus producciones a personas de diferentes razas en sus elencos y permitir que las estrellas fueran más abiertas respecto a su sexualidad.

Así, en el tráiler se aprecian escenas como la de un guionista afroamericano grabando su primera película o un actor acudiendo a una entrega de premios de la mano de su novio, en medio de abucheos.

"Si cambiamos la forma en la que hacemos películas, creo que se puede cambiar el mundo", dice Darren Criss, uno de los protagonistas de la ficción, en el avance de tres minutos.

Junto a Criss ("Glee"), el reparto de "Hollywood" incluye a David Corenswet ("The Politician"), Laura Harrier ("BlacKkKlansman") y estrellas de los musicales de Broadway como Pattu LuPone ("Evita") y Jeremy Pope ("Choir Boy").

Además de los sueños de esta imaginaria generación de intérpretes y cineastas, la ficción también narrará el racismo y la homofobia presentes en la sociedad y las partes más sórdidas que quedaban detrás de las cámaras en la gran factoría de ilusiones que fue el cine estadounidense a mediados del siglo XX.

La imaginación de Murphy convivirá con personajes reales de la época como el actor Rock Hudson y Vivien Leigh ("Gone with the Wind").

Asimismo, introducirá a la audiencia en una popular gasolinera de Los Ángeles que existió en la realidad y en la que supuestamente acudían estrellas de cine para cumplir fantasías sexuales con los trabajadores, en su mayoría aspirantes a estrellas de Hollywood en busca de su oportunidad.

"Hollywood" es la primera creación que Murphy estrena para Netflix después de fichar por el gigante del "streaming" para producir series y películas durante cinco años.

La ficción se estrena mundialmente el 1 de mayo.