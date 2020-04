Dani Martín: "Volverte obvio es lo peor que te puede pasar"

Madrid, 14 abr (EFE).- El cantante español Dani Martín se viste cada día "como si fuese a salir". Es parte de su rutina para mantenerse vivo en medio de una pandemia que lo ha paralizado casi todo, como la salida de su cuarto disco en solitario, del que habla ilusionado cuando logra dejar a un lado la preocupación por los enfermos.

"Lo más importante ahora mismo son otras cosas, así que no pienso ni en ello", asegura en una charla con Efe acerca de un álbum en el que ha huido de la obviedad ("Es lo peor que te puede pasar", afirma), y que debería haber visto la luz el próximo 24 de abril.

Se llama "Lo que me dé la gana" (Sony Music) y lo terminó el pasado mes de septiembre, pero aguarda su salida "sine die" al final de toda esta crisis mundial, al momento y lugar que merece desde su mismo embalaje, "como una obrita de arte" que ayudó a idear el propio Martín (Madrid, 1977).

"Los huesos", compuesto junto a Juanes hace ya dos años, es el último corte que ha anticipado del mismo mientras dura la espera. Es, además, un claro ejemplo del componente colaborativo, global y desprejuiciado que ha tenido el álbum, en el que además ha trabajado con Coque Malla y Alejandro Sanz, entre otros.

"Hice una especie de viaje para salir del aburrimiento compositivo en el que estaba inmerso; cogía la guitarra y todo me sonaba igual", reconoce el exvocalista de El Canto del Loco (ECDL), que ha hecho muchos kilómetros físicos y metafóricos para desarrollar un catálogo de nuevas melodías que mantienen su firma pero "parten de lugares muy diferentes".

El resultado, en el que también ha trabajado junto a colaboradores habituales de Calle 13, es "un collage" en el que "hay cabaret y hip hop", también pop del suyo (como dice él mismo), medios tiempos, temas más británicos y hasta una rumba.

"He hecho el disco que me ha apetecido. Cuando te piras con músicos de otras culturas, de repente olvidas el pudor de estar rodeado de los de tu tierra, a los que si tienes delante te dices: 'Uy, esto no'". Porque los seres humanos tenemos muchos parapetos para buscar la aprobación de los demás", confiesa.

Al escuchar los tres anticipos del álbum (el citado "Los huesos", además de "La mentira" que lo reúne con Joaquín Sabina y el corte titular "Lo que me dé la gana") queda claro asimismo que Martín ha recuperado algo del carácter guasón y ácido de los tiempos de ECDL.

"La ironía ha entrado de nuevo en los textos y la manera de cantar también proviene de etapas anteriores, menos solemnes, aunque haya alguna canción así. Digamos que me lo estoy pasando muy bien después de darme muchos permisos", concluye.

Este "Lo que me dé la gana" tomará el relevo en su discografía personal a "Pequeño" (2010), "Dani Martín" (2013) y "La montaña rusa" (2016), aunque en su opinión tiene mucho que ver con "Estados de ánimo", de su época previa en El Canto del Loco.

"Es el mejor disco que hicimos y creo que este álbum nuevo es muy parecido en cuanto a esa variedad y estilos, que igual te podían sonar a Green Day y luego a Bunbury", comenta tras constatar que, casualmente, estos días de encierro han aumentado las reproducciones del viejo catálogo de su exbanda.

Será porque nos retrotrae a viejos momentos de felicidad con amigos a los que ahora no podemos ver, alega desde su propio encierro en casa, "alegre" en cualquier caso por servir para atenuar las horas de encierro.

"La mañana es para mí el mejor momento de todo el día, porque es cuando tengo la cabeza más viva: me levanto y hago una hora de deporte, desayuno, hago alguna entrevista o respondo correos... Incluso me visto como si fuese a salir a la calle. Es la tarde se hace un poco más cuesta arriba", reconoce.

Son muchos los momentos de la entrevista en los que parece sentirse abrumado por hablar de su carrera o de sí mismo con todo lo que está pasando fuera.

"Excepto por la parte terrorífica de la salud, se le podría sacar algo positivo a esta situación. El mundo avanzaba a una velocidad inhumana, íbamos conduciendo y mandando mensajes de texto a la vez, y esto nos ha parado en seco. Pero creo que, cuando se acabe, nos olvidaremos de los meses encerrados sin hacer reflexión alguna", lamenta.

Javier Herrero.