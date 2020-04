Lionsgate ofrecerá gratis "La La Land" y "Hunger games" por el coronavirus

Los Ángeles (EE.UU.), 13 abr (EFE).- El estudio Lionsgate se ha aliado con YouTube y Fandango para lanzar "Lionsgate Live! A Night at the Movies", una iniciativa que, debido a la crisis del coronavirus, ofrecerá gratis las películas "The Hunger Games" (2012) "Dirty Dancing" (1987), "La La Land" (2016) y "John Wick" (2014).