La cariñosa despedida de Cristina y Victoria Iglesias a su abuela

Madrid, 8 abr. (EFE).- La madre de Miranda Rijsnburger, la esposa del cantante Julio Iglesias, ha fallecido en Miami tras una larga enfermedad, y sus nietas las gemelas, Cristina y Victoria, la han despedido con cariñosos y emotivos mensajes.

Miranda estaba muy unida a su madre con la que vivía, con toda la familia, desde hace años en Miami, junto al cantante y los hijos de la pareja: Miguel, de 22 años; Rodrigo, de 21; las gemelas Victoria y Cristina, de 18, y Guillermo, de 12.

Ahora la familia se encuentra triste por la pérdida, que las más jóvenes y mediáticas, Cristina y Victoria, han querido reseñar en las redes sociales.

"I know you will be watching over all of us, love you forever Oma" ("Sé que nos seguirás viendo a todos. Te quiero siempre Oma -abuela en nerlandés-), ha escrito en inglés Victoria, acompañando sus palabras de una fotografía en la que aparecen ella y sus hermanos Miguel, Rodrigo y Cristina junto a su abuela.

Con el mismo cariño Cristina ha escrito en su cuenta de Instagram: "Last night heaven gained an angel Ik hou van je Oma" ("Esta noche el cielo ha ganado un ángel. Te amo abuela").

Mensajes que amigos y seguidores las han acompañado con palabras de apoyo y cariño en estos difíciles momentos por los que están pasando.

El padre de Miranda falleció en los años noventa, un momento difícil que vuelve a repetirse.