Skydance de Hollywood compra el estudio de animación español Ilion

Los Ángeles (EE.UU.), 6 abr. (EFE).- Los estudios de cine Skydance, responsables de franquicias como "Mission: Impossible - Fallout" y "World War Z", anunciaron este lunes la compra de la productora de animación española Ilion para crear una factoría en Europa y EE.UU. dirigida por un exdirectivo de Pixar.

De esta forma, la capital española se convertirá en la sede europea de la compañía bajo la marca Skydance Animation Madrid, que junto con la división de Hollywood emplearán a un total de 500 personas, informó el estudio en un comunicado.

John Lasseter, que abandonó en 2017 su puesto como jefe creativo de Pixar y Walt Disney Animation Studios, será el director de la parcela de animación de esta productora.

La incorporación de Lasseter a Skydance estuvo acompañada de polémica, ya que el ejecutivo dejó Disney tras reconocer que se comportó indebidamente y que se propasó con su personal, después de que algunos trabajadores lo acusaran de acoso sexual en pleno auge del movimiento "#MeToo".

Conocido por ser uno de los grandes cerebros detrás de Pixar así como una de las figuras mundiales más importantes del cine de animación, Lasseter ha dirigido películas como "Toy Story" (1995), "A Bug's Life" (1998), "Toy Story 2" (1999), "Cars" (2006) y "Cars 2" (2011).

Junto a Lasseter, también dirigirá la división de animación la cineasta Holly Edwards, quien ha trabajado en éxitos de animación como "Kung Fu Panda" (2008) y "How to Train Your Dragon” (2010).

"La incorporación de Skydance Animation Madrid a nuestra cartera de negocios subraya mi pasión y compromiso de dar vida a personajes y personajes animados icónicos de la mano de los artistas más talentosos de la industria", aseguró el presidente de Skydance, David Ellison.

La española Ilion, ahora Skydance Animation Madrid, ya ha trabajado en anteriores proyectos con los estudios de Hollywood pero siempre de forma independiente.

Ilion es la compañía responsable de las cintas animadas "Planet 51" (2009) y "Mortadelo y Filemón contra Jimmy El Cachondo" (2014) .

Por su parte, el negocio de Skydance está diversificado en cuatro pilares: cine, televisión, animación y entretenimiento interactivo.

Entre sus producciones más recientes figuran las últimas entregas de las sagas "Mission: Imposible" y "Terminator".