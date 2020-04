Frank Ocean canta en español en su nuevo tema "Cayendo"

Los Ángeles (EE.UU.), 3 abr (EFE).- El músico Frank Ocean sorprendió este viernes al publicar dos nuevas canciones, "Dear April" y "Cayendo", siendo esta última interpretada mayoritariamente en español, algo completamente inédito en la carrera del artista.

Se tratan de los primeros temas que Ocean publica este año, cuando tiene previsto lanzar un nuevo disco que continúe a su aclamado "Blonde" (2016), considerado por la mayoría de publicaciones musicales como uno de los mejores álbumes de la última década.

Ambos temas son baladas en las que predomina el sonido de un guitarra eléctrica, acompañada de sutiles arreglos electrónicos.

"Cayendo", su composición en español, ha llamado la atención entre sus seguidores porque se trata de la primera vez que la figura del R&B canta en este idioma.

"No hablara de mí, ni hablará de esto. Lo que él quiere de ti yo no se lo negaría, si esto no me ha partío’, ya no me partiré nunca", canta Ocean en el comienzo de la canción.

Por su parte, el segundo tema, "Dear April" es íntegramente en inglés y narra una relación de amor fugaz.

El cantante no ha confirmado que estos dos temas, lanzados por el momento en su versión acústica, vayan a formar parte de su esperado nuevo disco.

Sin embargo, algunos seguidores ya han podido escuchar las versiones originales de ‘Cayendo’ y ‘Dear April’ en exclusiva, que fueron repartidas en vinilos de manera exclusiva desde la web del artista y en una fiesta organizada en Nueva York, que contó, entre otros invitados, con la asistencia de la española Rosalía.

Ocean es uno de los compositores más respetados por la crítica y el público en la actualidad, sus dos discos "Channel Orange" (2012) y "Blonde" (2016) han ocupado posiciones muy altas en las listas que los medios especializados en la música elaboran para recopilar los mejores trabajos de la década.

Por ejemplo, para Pitchfork "Blonde" fue el mejor disco de la década 2010-2010 y la canción de Ocean "Thinkin Bou You", la quinta mejor de ese periodo.

Según Billboard, "Channel Orange" es el tercer mejor álbum, solo por detrás de "Lemonade" (2016), de Beyoncé y "My Beautiful Dark Twisted Fantasy", de Kanye West.