William Shatner: el 2020 será recordado como el año en que paró todo

México, 3 abr (EFE).- Los misterios que la ciencia no ha podido resolver serán explorados por el actor canadiense William Shatner, quien encabeza la nueva serie "IneXplicable", en plena pandemia que considera como un acontecimiento histórico nunca antes visto.

"El coronavirus es algo que hace unos meses nadie lo hubiera imaginado, el 2020 será recordado como el año en que paró todo y el misterio será cuándo empezó y cuánto tardará", contó a Efe el actor, quien tiene la esperanza de que pronto todo volverá a la normalidad.

Reconocido por su papel del Capitán Kirk en la serie "Star Trek (Viaje a las estrellas)", Shatner se ha convertido en un icono de la ciencia ficción. Sin embargo, en esta ocasión hará un recorrido por acontecimientos reales que no han sido comprendidos por la ciencia.

"Todas las preguntas que ha tenido el hombre se han ido respondiendo lentamente. Pienso que hay una respuesta para todo, lo único es que aún no la conocemos. Hemos tenido éxito con las respuestas a muchas preguntas, pero estas a su vez generan otras más", explica en una videoconferencia.

"IneXplicable" llegará a las pantallas del canal History en México este viernes, en Colombia el sábado y en Argentina el domingo.

CIENCIA DE LO EXTRAÑO

Un bosque en Japón que atrae a las personas al suicidio, un grupo de excursionistas rusos víctimas de una fuerza invisible y varios lugares malditos serán presentados en la serie de ocho capítulos en la que Shatner y científicos de primer nivel tratan de explicar lo ininteligible.

"Siempre he estado fascinado por las grandes preguntas que nos rodean. Hay un sin fin más de cosas inexplicables y esa fascinación fue lo que me hizo aceptar la propuesta y resulta que muchas personas también están fascinadas con estos temas", aseveró.

Shatner, que no sabe si considerarse un creyente o un escéptico por lo que se declara un explorador, asegura que constantemente está leyendo libros de historia e informándose sobre los nuevos descubrimientos y las grandes incógnitas que rodean al mundo.

Esta curiosidad lo ha acompañado desde temprana edad y recuerda la fascinación que le causó ver el cielo estrellado por primera vez, casi como una visión de lo que le esperaría en un futuro al protagonizar "Star Trek", pues al ser niño de ciudad el cielo no se apreciaba.

"Lo recuerdo vívidamente. Cuando tenía 12 o 13 años salí de campamento y en la primera noche me emocione por la increíble visión del cielo estrellado. Recuerdo haber quedado abrumado y creo que ese ha sido uno de los grandes misterios" por entender, afirma.

Shatner también confiesa tener ciertas dudas y curiosidades que han ido aumentado con el paso del tiempo debido a su edad, que también serán expuestos en "IneXplicable".

"Mi misterio favorito es el de la vida después de la muerte, pues soy un hombre viejo (ríe), pero nunca vamos a saberlo. Me encantaría creer que hay un lugar cálido y que vamos a ver a todas esas personas que dejamos de ver en vida, pero no estoy muy seguro de que eso suceda. Amé a muchos animales mucho más que algunas personas y me pregunto qué habrá pasado con ellos", reflexiona.

