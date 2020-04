Rosalía se corta el pelo a sí misma

Madrid, 3 abr (EFE).- La cantante española Rosalía ha sorprendido en las redes sociales con su nuevo peinado; un flequillo recto de tipo francés que la artista se ha cortado a sí misma durante estos días de confinamiento en la ciudad de Miami, donde se encontraba debido a los Premios Grammy cuando la medida se instauró por el coronavirus.

Las épocas de grandes cambios van acompañadas, en muchas ocasiones, de cambios externos. Estos días de cuarentena son la prueba de ello, en los que la población parece dividirse entre aquellos que rapan su cabello al cero, y los que a golpe de tijera recortan sus melenas apurando al máximo, o bien, se cortan el flequillo, como es el caso de Rosalía.

“En esta situación límite me ha dado por la tijera y me he cortado el pelo. Mi hermana me dijo que no lo hiciera, pero me he lanzado”, contó Rosalía al presentador Pablo Motos en una videollamada en directo a su programa desde Estados Unidos, donde pasa estos días.

La artista está pasando el confinamiento en la casa de su representante en Miami, donde se encontraba debido a la última edición de los Premios Grammy cuando la medida del confinamiento se instauró. Aunque, no hay mal que por bien no venga, ya que como ha detallado a través de Instagram, está aprovechando estos días para trabajar en crear próximos temas en el estudio del que dispone su manager.

Además de hacer música, también se ha atrevido a adueñarse de las tijeras, cortándose un flequillo de tipo abierto con el que ha sorprendido en redes sociales. Un corte de pelo que, desde hace algunos meses, se posiciona como una tendencia capilar de it-girls, al que se han sumado desde supermodelos como Mara Lafontan y Maya Stepper a la empresaria y bloguera Jeanne Damas.

Y es que, si hay una máxima en la vida de Rosalía es “renovarse o morir”, un principio que la vocalista aplica constantemente en su evolución musical y estilística, sorprendiendo de forma constante con sus nuevas andaduras sin renunciar a su propia esencia.

¿Sus últimas sorpresas? Ni más ni menos que tres en una semana, en la que, sin previo aviso ha sacado su nueva canción “Dolerme”, una balada romántica que habla sobre la imposibilidad de olvidar un amor pasado.

Rosalía anunciaba esta canción mediante una publicación de Instagram compuesta por dos ilustraciones de una mujer con semblante triste, pelo y uñas largas, tumbada sobre una cama de sábanas blancas, junto a una mascarilla en el suelo. La última de las tres imágenes, se trataba de un texto que presentaba la canción, y acompañaba el movimiento “#QuédateEnCasa”.

“Muchos estamos en cuarentena y muchos dejándose la piel fuera de casa. Yo estoy en cuarentena y he perdido un poco la noción del tiempo, porque decidí que no iba a pensarlo demasiado y que iba a poner mi energía y mi corazón en hacer algo para los demás, a mi manera”, escribía.

La segunda de las sorpresas llegaba a tan solo un día de lanzar la canción, confirmando los rumores de fans y seguidores que afirmaban que aquella ilustración era claramente un retrato de la artista. La catalana, posteaba una publicación en la que, aunque algunos de los detalles variaban respecto a la ilustración, se podía establecer claramente una analogía, apareciendo tumbada bocabajo sobre una cama de sábanas blancas, con una expresión triste.

Y la última de las sorpresas, llegó a los cuatro días, no solo con tijera en mano, sino también luciendo unas uñas cortas, alejadas de la manicura identificativa de la cantante, que suele ser en clave “maxi” y plena de motivos y dibujos.

Rosalía Fsabe que en el cambio está la evolución, y durante estos días de confinamiento mantiene a sus fans boquiabiertos haciendo gala de ello.