Amazon se alía con SXSW para acoger las películas del festival cancelado

Los Ángeles (EE.UU.), 2 abr (EFE).- Amazon Prime Video y el festival South by Southwest (SXSW) se aliaron este jueves para que el gigante digital pueda acoger en su plataforma las películas que se iban a estrenar en la edición de 2020 de este festival, que tuvo que ser cancelado por la pandemia del coronavirus.

"¡Noticias emocionantes! Nos vamos a asociar con SXSW en un evento de diez días vía 'streaming' para llevarles una colección de películas de su cartel de este año", dijo Amazon Prime Video en su cuenta oficial de Twitter.

"Será gratis para todos en Estados Unidos (sí, hemos dicho para todos) porque estas películas merecen su público", añadió la compañía al explicar que estas cintas podrán verse en EE.UU. sin pagar y sin ser miembros de Amazon Prime.

Por su parte, el perfil oficial de SXSW en la misma red social aseguró que en este festival, uno de los eventos culturales más importantes de EE.UU. y que se celebra cada año en Austin (Texas), están "entusiasmados" con esta propuesta de Amazon Prime Video.

"Estamos deseando honrar el trabajo de los talentosos cineastas de SXSW 2020. Mil gracias a Amazon Prime Video", señaló.

En un comunicado de prensa recogido por medios estadounidenses, Amazon Prime Video detalló que ofrecerá a cada uno de los cineastas de SXSW 2020 la posibilidad de participar en esta iniciativa digital con sus películas.

Quienes finalmente se decidan a ceder sus cintas durante esos diez días recibirán una compensación económica, aunque Amazon Prime Video no detalló hoy cuánto pagará a los cineastas.

Con multitud de actos y eventos de música a cine pasando por tecnología, SXSW se iba a celebrar del 13 al 22 de marzo, pero la crisis global desatada por el coronavirus llevó a la cancelación del festival.

"La ciudad de Austin decidió cancelar los días en marzo de SXSW y SXSW EDU y nosotros seguimos fielmente las órdenes de la Alcaldía", dijo la organización a comienzos de ese mes.

La parcela competitiva de cine del SXSW sí entregó, aunque fuera a distancia, los premios del jurado del festival, que fueron a parar a "Shithouse" en el apartado de mejor película narrativa y a "An Elephant in the Room" en la categoría de mejor documental.