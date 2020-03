"Tales from the Loop": mucha ciencia ficción para hallar un poco de esperanza

Nueva York, 31 mar (EFE).- "Tales From the Loop" es la nueva serie que presenta Amazon Prime Video, una historia de ciencia ficción protagonizada por Rebeca Hall y Jonathan Pryce que gira entorno a una máquina que hace posible lo imposible y que su creador, Nathaniel Halpern, espera que proporcione a la sociedad "un poco de esperanza" en los duros tiempos que corren.

Fotografía cedida por Amazon Prime Video que muestra una escena de la nueva serie "Tales From the Loop". EFE/ Jan Thijs Amazon Prime Video