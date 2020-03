Más canciones (muchas en español) frente al desánimo y la enfermedad

Madrid, 29 mar (EFE).- La prórroga del confinamiento por el coronavirus en España y la extensión de esta medida en otros muchos países del planeta invita a una segunda entrega de 25 canciones balsámicas para dar una perspectiva optimista a la situación, esta vez con mayor atención a las letras en castellano.

· "Viva la Vida", de Coldplay: este tema épico de los británicos homenajea a Frida Kahlo, quien, pese a una década de dolores crónicos en la que sufrió polio y daños en su columna, no dudó en retratar esa expresión en un gran cuadro.

· "Bad Day", de Daniel Powter: la vida de un músico en busca del triunfo es dura y su autor se inspiró en esa experiencia para escribir en una hora de transbordador entre Victoria y Vancouver uno de los mayores éxitos frente a la adversidad.

· "Titanium", de David Guetta & Sia: esta colaboración entre la música house y el EDM apela a nuestra fuerza interior para hacernos indestructibles.

· "Hall Of Fame", de The Script: otro "hit" escrito en apenas una hora para hablar en realidad de la perseverancia y de cómo marcar la diferencia. Un canto a los sanitarios, héroes de esta lucha.

· "Soon You'll Get Better", de Taylor Swift: la rubia estadounidense retorna a sus raíces "country" junto a Dixie Chicks en este corte escrito para apoyar la recuperación de su madre enferma de cáncer.

· "Hold on", de Wilson Phillips: la estirpe de Brian Wilson y de una de las hijas de dos miembros de The Mamas And The Papas dio lugar a este hito por la resistencia.

· "I Won't Back Down", de Tom Petty: aquejado de un terrible resfriado grabó esta pieza su autor con la asistencia de George Harrison.

· "Hit Me With Your Best Shot", de Pat Benatar: compuesto tras una sesión terapéutica consistente en una pelea de almohadas. ¿Por qué no recrear el proceso en casa?

· "Stronger", de Britney Spears: pocas artistas han superado tantos altibajos como la "princesa del pop", que proclama aquí "que la soledad no volverá a acabar con ella nunca más".

· "Fight Song", de Rachel Platten: "Mostrarse vulnerable no es una debilidad", opina la autora de este tema sobre no cejar a pesar de ello en conseguir tus objetivos.

· "Dramas y comedias", de Fangoria: producido por La Casa Azul, el dúo de Alaska y Nacho Canut reencontró el camino del éxito y la vigencia con este colorido clásico sobre dejar atrás los malos rollos.

· "Estoy contigo", de La Oreja de Van Gogh: planteada como un rayo de luz frente al mal de Alzheimer, sirve también como voz de aliento para quienes sufren estos días.

· "Vivir", de Rozalén & Estopa: otro himno frente a la enfermedad que apuesta por "poner el contador a cero", sacar lecciones de los malos momentos y cambiar la perspectiva para empezar a disfrutar.

· "Lo que nos mantiene unidos", de Amaral: "Unidos, incandescentes como antorchas". Pocos como ellos han sabido invocar así en español el espíritu de la colectividad.

· "Una señal", de Lori Meyers: hasta el final de la pandemia, cantemos "Pienso que la vida va mejor / Necesito salir más / Esperando estoy una señal que me ayudará".

· "El baile", de IZAL: "El miedo de que nadie nos pida un adiós / Y que no toquen mis manos de nuevo", pero "mientras todo se derrumba / A los locos nos verán bailando".

· "Hoy puede ser un gran día", de Joan Manuel Serrat: invitación a aprovechar la vida al máximo, porque un día de estos amanecerá con la cura definitiva para el coronavirus.

· "Casa, ahora vivo aquí", de Iván Ferreiro: el hogar como metáfora del reencuentro personal, del solaz. "Estaba muerto / Para volver había que cantar", recomienda el gallego.

· "Estáis aquí", de Sidonie: frente al aislamiento, el trío catalán recuerda que estamos todos más cerca de lo que parece.

· "Infinitos bailes", de Raphael: el intérprete de "Mi gran noche" apuesta por que la fiesta continuará... "Que aún queda tiempo para reparar, nuestros desastres".

· "Mejor mañana", de Vega: un canto a la confianza en lo que ha de venir, recogido en su "Metamorfosis" (2009).

· "Todo va a cambiar", de Niños Mutantes: "El futuro ha llegado a esta ciudad / Hazle sitio en tu casa, se quiere quedar", pronostica el grupo granadino en una de sus letras más optimistas.

· "Looking for Paradise", de Alejandro Sanz & Alicia Keys: en palabras de su autor, "una canción muy positiva para quien busca su paraíso, que muchas veces está dentro de nosotros, aunque a veces nos empeñemos en buscarlo fuera".

· "Bienvenido", de Laura Pausini: otra optimista irredenta, la italiana saluda con este tema al futuro y a la autenticidad de las personas.

· "Color esperanza", de Diego Torres: explotada hasta la extenuación, sería imperdonable no incluir la tonada del argentino como colofón.

Javier Herrero