La ecofeminista Mira Lehr conjura el "Armagedón climático" con arte

Fotografía cedida por el Mennello Museum of American Art donde se muestra la instalación "Below the Surface" (Debajo de la superficie) de la artista ecofeminista estadounidense Mira Lehr que forma parte de su exposición "High Water Mark", literalmente "Marca de agua más alta". Lehr llama la atención sobre el "Armagedón climático" que se cernirá sobre el sur de Florida si no se actúa para frenar la subida del nivel del mar con una exposición que se inaugura este viernes en el Museo Mennello de Orlando. EFE/ Mennello Museum of American Art