Seúl, el epicentro de la ola "Hallyu"

Seúl, 21 ene (EFE).- De tiendas de K-Pop a escenarios de K-Dramas, Seúl alberga infinitos espacios ligados a la industria del entretenimiento de Corea del Sur y es el destino soñado de cualquier fan del "Hallyu", la oleada de cultura popular de este país que ha barrido el planeta.

La capital de Corea del Sur, que este año participa en la Feria Internacional de Turismo FITUR (Madrid, del 22 al 26 de enero), trata de atraer cada vez más a aquellos interesados en conocer rincones relacionados con sus estrellas favoritas, y a día de hoy las oficinas de turismo locales ofrecen todo tipo de ayudas, desde guías a rutas en autobús.

De entre los innumerables emplazamientos relacionados con los llamados "idols" o los que han servido como localizaciones para K-Dramas (series de televisión surcoreanas), estos son cuatro puntos que no deben pasarse por alto al visitar la ciudad.

LOS PALACIOS REALES

Gyeongbokgung, el palacio principal de la dinastía Joseon, que gobernó la península de Corea de 1392 a 1897, se ha usado como decorado en numerosas películas y K-Dramas, incluyendo éxitos recientes de género sobrenatural como "Goblin" o "Kingdom", la primera serie surcoreana hecha para Netflix.

Aquí también se han rodado series emblemáticas como "Moon Embracing the Sun", en la que Kim Soo-hyun interpreta a un rey que debe ocultar su romance con una bruja a la que da vida Han Ga-in, o "La emperatriz Myeongseong", donde tres actrices diferentes (Choi Myung-gil, Lee Mi-yeon y Moon Geun-young) recrean la trágica vida de la última reina consorte de Corea, que fue asesinada por el Gobierno Imperial japonés en 1895.

En esta misma zona se encuentran también otros palacios como Deoksugung y Chandeokgung en los que se han ambientado series históricas, y conviene saber que la entrada a todas las residencias reales será gratuita si el visitante opta por vestir el hanbok (ropa tradicional coreana) que se puede alquilar en infinidad de tiendas de los alrededores.

"N SEOUL TOWER"

A la sombra del barrio de Myeongdong, un laberinto de callejuelas repletas de puestos callejeros con tentempiés coreanos y tiendas que venden cosméticos y todo lo relacionado con la música K-Pop, se levanta la N Seoul Tower, una antena de comunicaciones con observatorio erigida a principios de los setenta sobre Namsan ("Montaña Sur" en coreano).

La torre es hoy uno de los símbolos más reconocibles de la capital, y su base un popular rincón en el que las parejas cuelgan "candados del amor" -como se hace en el Pont Neuf de París-, hábito que quedó plasmado en series como "My love from the Star", cuando la acrtiz protagonista, Jun Ji-hyun, y de nuevo el actor Kim Soo-hyun, se citaban ahí mismo.

Jun Ji-hyun también protagoniza otra serie en la que esta torre aparece repetidamente: "Legend of the Blue Sea", donde los personajes interpretados por ella y Lee Min-ho prometen volver a verse bajo la "N Seoul Tower" cuando caigan la primeras nieves.

"SM TOWN", EN EL CENTRO COEX

Una vez cubierta la zona centro, todo fan debería cruzar a la orilla sur del río Han y dirigirse al distrito de Gangnam, hoy archiconocido gracias al superéxito "Gangnam style" del rapero Psy y la zona de Seúl en la que el K-Pop más hunde sus raíces tal y como prueban lugares como SM Town, un complejo de seis plantas abierto en el centro de convenciones COEX.

Se trata básicamente de un parque temático levantado por SM Entertainment, uno de los principales sellos del K-Pop y editora y representante de grupos como Velvet, EXO, Super Junior, Girls' Generation o SHINee, cantantes como BoA o integrantes de bandas que han decidido probar suerte en solitario como Baekhyun (EXO), Taemin (SHINee) o Taeyeon (Girl's Generation).

SM Town acoge una zona de bienvenida repleta de vídeos exclusivos en los que los artistas saludan a sus seguidores; tiendas, un café, un museo e incluso un impresionante "auditorio de hologramas" en el que programa musicales o conciertos virtuales.

CALLE GAROSUGIL Y AVENIDA K-STAR

Garosugil, en el barrio de Sinsa en Gangnam, se ha convertido recientemente en la arteria de moda en Seúl y en un lugar en el que uno puede toparse fácilmente con estrellas del "Hallyu" en alguna de sus muchas boutiques de jóvenes diseñadores o grandes marcas, cafeterías y restaurantes.

Entre estos últimos, hay muchos establecimientos en la zona que sirven K-Food (término creado por la industria turística para referirse a la cocina popular y tradicional coreana) y que atraen a celebridades locales.

Está Sigol Bapsang, especializado en banchan (guarniciones tradicionales) y uno de los favoritos de Henry Lau de Super Junior, o Banjang Tteokbokki, local que simula ser un aula escolar de los noventa donde se sirven pasteles de arroz salteados en salsa picante y en el que es habitual ver a cantantes como Gahyeon de "Dreamcatcher", o Arin de "Oh My Girl".

Cerca se encuentra la recientemente inaugurada K-Star Road, avenida que une la estación de Apgujeong Rodeo con el cruce de Cheongdam y en la que se alinean estatuas de osos de estilo "Art toy" que han sido decoradas por 18 bandas diferentes, desde formaciones clásicas como KARA a la sensación global del momento, BTS.

Andrés Sánchez Braun