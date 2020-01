Mónica Naranjo celebra la colaboración con Trevi y prepara su show en México

México, 18 ene (EFE).- En medio del estreno de "Grande", un tema en dúo con la mexicana Gloria Trevi en contra del acoso escolar, la española Mónica Naranjo llegó a Ciudad de México para preparar un festejo por sus 25 años de carrera con "Renaissance", tour que presentará en el Auditorio Nacional el 23 de enero.

"Es algo maravilloso. Vamos a dar un paseo por ese pasado que nos marcó a cada uno de nosotros, con ese repertorio que marcó un antes y un después en nuestras vidas, en la mía sobre todo. Después presente y futuro más próximo", explicó la artista en declaraciones a medios este sábado en relación al concierto.

"Es un show de dos horas y media. Hemos estado con los ensayos y la verdad es que tengo unos músicos mexicanos maravillosos", añadió.

"Desátame", "Sólo se vive una vez" o "Empiezo a recordarte" son algunos de los temas que la española ofrecerá en el Coloso de Reforma, hecho que ha puesto feliz a sus seguidores y ante la posible presencia de un artista invitado, como Gloria Trevi la cantante fue tajante.

"Cuando publicamos en Instagram el set list (repertorio de canciones) dije 'Madre mía, todo el mundo está feliz'. Sobre algún invitado... no lo puedo decir", dijo.

En lo que respecta a "Grande", cuyo vídeo está por llegar al millón de reproducciones en YouTube en solo 24 horas, la cantante quedó satisfecha con el resultado y el videoclip del tema, el cual fue dirigido por Pedro Torres con quien, aseguró, "era apostar a un caballo ganador".

"Fue una sorpresa para todos. Cuando vi el vídeo montado... nos vemos maravillosas las dos. Hacía falta una canción como "Grande". Hacía tiempo que no había canciones pop reivindicativas y bonitas. Gloria hizo un trabajo espectacular porque ella la compuso", remarcó.

La canción, que recuerda a los éxitos de música "dance" de los años 80, tiene un ritmo fuerte y bastante poderoso.

El tema salió acompañado del vídeo, dirigido por Pedro Torres, en el que se cuentan historias de gente que sufrió y superó el acoso.

Según Trevi y Naranjo explicaron en un comunicado sobre el vídeo, "es un claro ejemplo de salir hacia adelante y brillar a pesar de lo sufrido".

La producción audiovisual se filmó a finales del año pasado en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México.

"Grande" fue escrita por Gloria Trevi, Marcela de la Garza, Alcover y Vladimir Muñoz, y producida por el mismo Alcover, y forma parte del nuevo disco de la cantante mexicana, que prepara para este año.

Finalmente, la española fue tajante al asegurar que no le gustaría que su vida sea llevada a una serie de televisión, tal y como ha pasado con artistas como Luis Miguel, Paquita la del Barrio, Alejandra Guzmán y próximamente Yuri e incluso Gloria Trevi..

"No, mi vida es muy aburrida, no es nada divertida. En mi vida, me la he pasado entrenando vocalmente y en un conservatorio. Soy la persona menos cotilla y más aburrida del mundo", terminó.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/39PwRRa). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento