Paz Vega ve el cine estadounidense cada vez más inclusivo con el mundo latino

Punta Cana (R.Dominicana), 18 ene (EFE).- La actriz española Paz Vega cree que el cine estadounidense "es cada vez más inclusivo" con el mundo latino, algo que es "un reflejo de la sociedad actual y de lo que pasa".

"Lo latino y las minorías en Estados Unidos, poco a poco, van dejando de ser minorías para estar a la par, y eso también se va a reflejar cada vez más en el cine y en las artes", dijo Vega en declaraciones a Efe durante el festival de cine Cana Dorada, en República Dominicana.

Habiendo desarrollado parte de su carrera en Hollywood, la intérprete conoce bien la industria estadounidense del cine y, aunque ve un progreso en lo que al segmento latino se refiere, reconoció que "siempre hay un espacio para mejorar" y se puede hacer "más películas que interesen al mundo latino, con temas latinos, con más actores".

"En el momento en el que haya más directores (latinos) va pasar igual que con las mujeres, es lo mismo. Cuando haya más mujeres directoras, más mujeres productoras, habrá más películas dedicadas" al público femenino, "y lo mismo pasa con el tema latino", apuntó.

Paz Vega explica que ahora atraviesa un momento de calma después de un 2019 "muy bonito y muy intenso".

"Pero he acabado bastante cansada y este 2020 lo quiero empezar de otra manera, un poquito más tranquila y pensando muy bien que es lo que voy a hacer. De momento estamos aquí relajándonos y disfrutando de la República Dominicana", explicó.

La actriz española coincide en el festival de Cana Dorada con la empresaria española Carmen Lomana y el escritor venezolano Boris Izaguirre que, al igual que ella, han participados como concursantes en el programa Master Chef España, una experiencia que la actriz recomienda sin ningún género de dudas.

"Se lo recomiendo a mis compañeros (de profesión) y a todo el mundo. Es una de las experiencias más bonitas que he tenido nunca, más intensa. Me ha aportado mucho, me ha enseñado mucho sobre mi y sobre mis propios límites... Yo repetiría seguro", dijo antes de asistir a la proyección de una de las películas del festival dominicano.