Oscar Isaac protagonizará y producirá una cinta tras el final de "Star Wars"

Los Ángeles (EEUU), 17 ene (EFE).- El guatemalteco Oscar Isaac, una de las estrellas de la última trilogía de "Star Wars", protagonizará y producirá "The Great Machine", la adaptación al cine del cómic de superhéroes "Ex Machina".

En la imagen un registro del actor guatemalteco Oscar Isaac (c), durante la promoción de la película "Star Wars: The Rise of Skywalker", en Tokio (Tokio). EFE/Kimimasa Mayama/Archivo