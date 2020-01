Oscar Isaac protagonizará y producirá una cinta tras el final de "Star Wars"

Los Ángeles, 17 ene. (EFE News).- El guatemalteco Oscar Isaac, una de las estrellas de la última trilogía de "Star Wars", protagonizará y producirá "The Great Machine", la adaptación al cine del cómic de superhéroes "Ex Machina".

El actor estadounidense Oscar Isaac (C) llega a un evento promocionando Star Wars: The Rise of Skywalker 'en Tokio, Japón, el 11 de diciembre de 2019. EFE/EPA/Kimimasa Mayana/Archivo