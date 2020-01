La cinta guatemalteca "Nebaj" encuentra una ventana al mundo en el festival Cana Dorada

Punta Cana (R.Dominicana), 17 ene (EFE).- La película "Nebaj", del cineasta guatemalteco Kenneth Müller, se proyecta este viernes en el Festival Internacional de Cana Dorada, en República Dominicana, y encuentra así una "ventana al mundo" para contar al mundo conflicto armado en ese país centroamericano.

La producción cuenta la historia de Tomás Guzaro, un joven aldeano ixil que en la década de los ochenta, en medio del conflicto armado entre la guerrilla y el Ejército, consiguió rescatar a más 250 personas e impedir su muerte por el hecho de tener creencias diferentes.

Escrita y dirigida Müller, el papel principal de la cinta lo interpreta el mexicano Fernando Cuautle, que estuvo acompañando al cineasta en la rueda de prensa junto al argentino Saúl Lizaso, también miembro del reparto.

"En nuestros países es difícil sacar una película como esta porque cuenta un lado de la historia que normalmente no se cuenta", explicó el director y productor en una rueda de prensa.

La historia, basada en hechos reales, es una adaptación del libro "Escaping the Fire: How an Ixil Mayan Pastor Led His People Out of a Holocaust During the Guatemalan Civil War" (Escapando del fuego: cómo un pastor maya Ixil lideró a su pueblo para escapar del holocausto en Guatemala), publicado en el 2010 por Terry Jacob McComb.

En concreto, relata "un lado bastante oscuro" de aquella época, como son "las masacres que hizo la guerrilla. Normalmente esto en el mundo no se cuenta", explica Müller.

"Por eso estamos muy emocionados de tener una ventana como Cana Dorada" para presentar esta película, agrega.

Durante la producción, Müller tuvo ocasión de entablar amistad de Guzaro, protagonista real de la historia, quien agradeció el trabajo cinematográfico que le ha permitido contar su historia 36 años después.

"En mi país siempre se le presta más atención a personajes como Rigoberta Menchú, que poco tenían que ver con la paz, porque, al final, era gente terrorista", afirmó el cineasta, abiertamente crítico con la izquierda política.

Para Müller, "la voz de este personaje es la voz de muchos guatemaltecos, porque más que olvidar, cambiaron la historia" al contar que "el pueblo se peleó con el ejército" que, en realidad, peleaba contra la guerrilla, "y en medio estaba el pueblo."

Además, hacer una película en Guatemala "en situaciones normales es un milagro. Pero a mis 34 años te puedo decir que han pasado tres milagros, hemos hecho tres películas y dos de ellas se han distribuido mundialmente", dijo.

De hecho, sus cintas anteriores, "12 segundos" y "Septiembre" son las primeras de la nación centroamericana que se distribuyen internacionalmente.

Sin embargo, y a pesar de esos éxitos, la prensa guatemalteca no ha recibido con los brazos abiertos a "Nebaj", quizá "porque afectaba a muchos de ellos, así que es muy lindo tener una ventana" como Cana Dorada "para contar lo que pensamos y lo que sentimos, porque no lo habíamos podido tener", dijo el director y productor.

Saúl Lizaso afirmó que la historia que cuenta "Nejab" "es otro punto de vista de una realidad contada por un sistema que se basa relatos en los que se victimiza".

"En estos conflictos te la cuentan de los dos lados", cada parte responsabiliza a la otra y "uno nunca se entera de la verdad", añadió.

Para interpretar a Guzaro, Fernando Cuautle viajó a Guatemala unas semanas antes del rodaje para imbuirse de esta historia, que desconocía hasta que se embarcó en el proyecto, aunque no le costó entenderla por situaciones que se han dado en México, su país, también con ejército y guerrilla como bandos enfrentados, explicó.

El certamen Cana Dorada International Film Festival, que se celebra en Punta Cana (este dominicano) del 16 al 20 de enero, nace con la vocación de tender puentes entre la industria del entretenimiento latinoamericana y de Hollywood.