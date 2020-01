Amazon lanzará la serie global "Citadel" en EE.UU., México, Italia y la India

Los Ángeles (EE.UU.), 14 ene (EFE).- Amazon presentó este martes su próxima serie global "Citadel" que contará con versiones conectadas en Italia, India, México y EE.UU., país que servirá como la cabecera de su nuevo formato que protagonizarán Priyanka Chopra Jonas y Richard Madden.

Durante una presentación de sus novedades para la próxima temporada, Amazon anunció la versión en español de la serie, basada en México, y presentó a los protagonistas de la producción estadounidense dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo.

Por el momento se conocen pocos detalles del formato televisivo, más allá de que será de género de acción y tratará sobre espionaje internacional con un complejo entramado emocional.

Además, las tramas de las series en los distintos países e idiomas interactuarán entre sí tomando la producción estadounidense como la central.

Chopra Jonas es una actriz hindú que se coronó Miss Mundo en el año 2000 y desde entonces comenzó una carrera en el cine y la televisión por la que llegó a Hollywood en 2015 para protagonizar la serie de ABC "Quantico".

También ha participado en "Baywatch" (2017) y "Isn't It Romantic" (2019) y ahora, junto a este proyecto de Amazon, trabajará en una película de Netflix titulada "We Can Be Heroes".

Por su parte, Madden es un actor irlandés conocido por protagonizar "Bodyguard" con el que ganó un Globo de Oro y nominaciones a los Emmy, entre otros premios.

Además participará en la próxima entrega de Marvel, "The Eternals", en la que se enfrentará al personaje de Angelina Jolie, y acaba de estrenar "1917", la película de Sam Mendes ganadora del Globo de Oro a la mejor cinta dramática.

Del resto de versiones se conoce que en Italia será una coproducción entre los estudios de Amazon y Cattleya, responsable de la aclamada "Gomorrah".

En la India, Amazon colaborará con Raj Nidimoru y Krishna D.K. ("The Family Man"), mientras que aún no hay detalles de la serie mexicana.