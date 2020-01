"Joker" sonríe en unos Óscar que enfrentarán a Scorsese, Tarantino y Mendes

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ene (EFE).- "Joker" irrumpió este lunes con una tremenda sonrisa, y once candidaturas bajo el brazo, en unos Óscar que citaron a Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood") y Sam Mendes ("1917") para un duelo cinematográfico de altos vuelos.

La Academia de Hollywood desveló hoy las nominaciones para su 92 edición, que se celebrará en Los Ángeles (EE.UU.) el próximo 9 de febrero, y en la que "Joker" parte como favorita con once menciones seguida de "The Irishman", "Once Upon a Time... in Hollywood" y "1917", todas ellas con diez candidaturas cada una.

Los Óscar tendrán mucho sabor español de la mano de "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar, candidata a mejor cinta internacional y mejor actor con Antonio Banderas (primera nominación de su carrera); y de "Klaus", del director Sergio Pablos y que optará a la distinción a mejor filme animado.

Otras apuestas latinas para la gran fiesta del cine en Hollywood serán el mexicano Rodrigo Prieto (mejor fotografía por "The Irishman"); el equipo de efectos visuales de "The Irishman", donde figuran varios latinos bajo la supervisión del argentino Pablo Helman; y la brasileña Petra Costa (mejor documental con "The Edge of Democracy").

"JOKER" FRENTE A TODOS

Tras un maravilloso año de extraordinaria calidad y variedad en la gran pantalla, los Óscar se inclinaroN ante el fabuloso fenómeno de "Joker", que no solo enamoró a la crítica sino que se convirtió en la película para adultos más taquillera de todos los tiempos (1.067 millones de dólares de recaudación en total).

Gran parte de ese éxito se debe a la impresionante interpretación de Joaquin Phoenix, el gran favorito al Óscar a mejor actor.

Justo por detrás de "Joker", los Óscar regalarán al público un reñidísimo duelo entre dos de los mayores talentos que ha alumbrado el cine estadounidense en toda su historia.

De un lado, Martin Scorsese ("The Irishman"), uno de los grandes iconos del Nuevo Hollywood y un emblema de la hornada de directores de los años 70 que revolucionó el cine en Estados Unidos con un estilo vibrante y apasionado.

Del otro, Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood"), quizá el máximo representante de la posmodernidad en la gran pantalla y todo un maestro a la hora de jugar con los géneros cinematográficos y retorcerlos, en un sincero homenaje, para hacerlos pasar por un pastiche contemporáneo.

Y entre ellos se ha colado también con diez nominaciones "1917", la asombrosa épica bélica, además de un prodigio técnico a cargo del británico Sam Mendes, que llega lanzada tras haber ganado los Globos de Oro a la mejor película dramática y la mejor dirección.

Mendes, además, no es ningún novato en los Óscar: su ópera primera "American Beauty" (1999) arrasó con cinco estatuillas, incluida la de mejor película.

PHOENIX Y ZELLWEGER, LANZADOS POR EL ÓSCAR

Con todo lo anterior, el Óscar en la categoría reina de mejor película se decidirá entre "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917" y la gran sorpresa surcoreana de "Parasite".

Junto al favorito Phoenix y a Banderas, el galardón al mejor actor, en un memorable año de interpretaciones masculinas, contará como nominados con Adam Driver ("Marriage Story"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in Hollywood") y Jonathan Pryce ("The Two Popes").

Y Renée Zellweger, muy aplaudida por "Judy", podría llevarse el segundo Óscar de su carrera, ya que parte como rival a batir en el apartado de mejor actriz por delante de Cynthia Erivo ("Harriet"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Charlize Theron ("Bombshell") y Scarlett Johansson ("Marriage Story").

Las estatuillas de interpretación de reparto no desmerecerán en absoluto a las principales puesto que acumularán una incontestable cantidad de estrellas y leyendas como Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Al Pacino y Joe Pesci ("The Irishman"), Anthony Hopkins ("The Two Popes"), Laura Dern ("Marriage Story") o Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), entre otros.

SIN DIRECTORAS NOMINADAS

Hollywood lleva ya un tiempo estrujándose los sesos para aumentar la diversidad delante y detrás de las cámaras, pero, una vez más, los Óscar no tendrán este año ninguna mujer nominada al premio a la mejor dirección.

Ahí se medirán Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917") y Bong Joon-ho ("Parasite").

Además, el Óscar a mejor cinta internacional, anteriormente conocido como mejor película en lengua extranjera, vivirá un cara a cara entre "Parasite" (Corea del Sur) y "Dolor y gloria" (España), las dos aspirantes más destacadas de un apartado con las también nominadas "Corpus Christi" (Polonia), "Honeyland" (Macedonia del Norte) y "Les Misérables" (Francia).

La animación española logró hoy un gran éxito con la nominación para "Klaus", que ahora compartirá espacio en los Óscar con las candidatas "How to Train Your Dragon: The Hidden World", "I Lost My Body", "Missing Link" y "Toy Story 4".

Y Brasil también podría disfrutar de un gran momento en los Óscar si "The Edge of Democracy" se impusiera como mejor documental a "American Factory", "The Cave", "For Sama" y "Honeyland".

