Nicholas Hoult se apunta a la saga de "Mission: Impossible"

Los Ángeles (EE.UU.), 9 ene (EFE).- El actor británico Nicholas Hoult estará en la nueva entrega de la saga de acción "Mission: Impossible".

Hoult anunció este jueves su incorporación en Instagram, la misma red social en la que confirmó su fichaje el cineasta Christopher McQuarrie, que se hizo cargo de "Mission: Impossible - Rogue Nation" (2015) y "Mission: Impossible - Fallout" (2018) y que dirigirá las dos próximas cintas de exitosa esta saga que protagoniza Tom Cruise.

McQuarrie, quien ganó el Óscar al mejor guión original por "The Usual Suspects" (1995), también escribirá estos dos nuevos largometrajes como ya hizo con los dos anteriores.

Medios especializados como Variety o The Hollywood Reporter apuntaron hoy que Hoult interpretará a un villano en "Mission: Impossible", pero este aspecto no ha sido confirmado de manera oficial.

Está previsto que la séptima cinta de "Mission: Impossible" llegue a los cines en 2021, mientras que la octava película tiene su fecha de estreno fijada para 2022.

Ninguna de estas dos cintas cuenta con título oficial por el momento.

Las seis películas de "Mission: Impossible" hasta la fecha recaudaron en todo el mundo más de 3.500 millones de dólares.

Hoult interpretó el pasado año al escritor J.R.R. Tolkien, el autor de "The Lord of The Rings", en la película biográfica "Tolkien", donde estuvo acompañado por Lily Collins.

Y también estuvo presente en "X-Men: Dark Phoenix", última entrega, por el momento, de la saga "X-Men" y que obtuvo unos muy decepcionantes resultados de taquilla y crítica.

Hoult tuvo bastante mala fortuna en el año que terminó recientemente ya que era uno de los protagonistas de "The Banker", la película que estaba llamada a ser la primera gran apuesta de Apple en el cine.

Sin embargo, el estreno de "The Banker" se complicó mucho, hasta suspenderse indefinidamente, después de que se conocieran unas acusaciones de abuso sexual en contra del hijo de la persona en que se basa esta cinta.

Hoult componía el triángulo protagonista de "The Banker" junto a Anthony Mackie y Samuel L. Jackson en esta cinta dirigida por George Nolfi ("Birth of the Dragon", 2016).