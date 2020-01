Tarantino y Scorsese luchan en premio de Sindicato de Directores sin mujeres

Los Ángeles, 7 ene (EFE News).- Quentin Tarantino y Martin Scorsese son dos de los cineastas nominados a los galardones del Sindicato de Directores (DGA), que en su categoría reina no incluyeron a ninguna mujer como candidata.

Tarantino por "Once Upon a Time... in Hollywood" y Scorsese por "The Irishman" se enfrentarán por el premio a la mejor dirección de una película ante Bong Joon-ho ("Parasite"), Sam Mendes ("1917) y Taika Waititi ("Jojo Rabbit").

La parte más positiva en cuanto a inclusión de los premios DGA aparece en la categoría de mejor dirección novel, donde figuran tres mujeres.

Son Mati Diop ("Atlantics"), Alma Har'el ("Honey Boy") y Melina Matsoukas ("Queen & Slim"), que se enfrentarán por la mejor dirección de una ópera prima a Tyler Nilson y Michael Schwartz ("The Peanut Butter Falcon") y Joe Talbot ("The Last Black Man in San Francisco").

La 72 edición de los reconocimientos DGA se celebrará el 25 de enero en el hotel Ritz-Carlton de Los Ángeles (EE.UU.).

Los premios del Sindicato de Directores suelen ser una buena referencia para prever qué puede pasar en los Óscar en la lucha por la estatuilla a mejor dirección.

En la última década, todos los que recibieron el máximo galardón en los premios DGA repitieron a continuación como mejor dirección de los Óscar con el año 2013 como excepción, cuando Ben Affleck ganó por "Argo" en los reconocimientos del Sindicato de Directores pero fue Ang Lee quien se llevó el gato al agua en la ceremonia de la Academia de Hollywood por "Life of Pi".

No obstante, la ausencia de mujeres en los DGA también resulta especialmente llamativa ya que solo dos directoras han sido nominadas a mejor película en los últimos diez años: Kathryn Bigelow, doble candidata por "The Hurt Locker" (que se acabó llevando el premio) y "Zero Dark Thirty"; y Greta Gerwig, quien fue aspirante con "Lady Bird".

En los Globos de Oro que se celebraron el domingo no hubo ninguna mujer nominada en el apartado de mejor dirección, que distinguió a Sam Mendes por "1917".

Los Óscar tampoco tienen un historial para presumir, ya que Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker") es la única mujer premiada con el Óscar a la mejor dirección en toda la historia de las galas de la Academia de Hollywood.

Entre las realizadoras que han destacado este año en Hollywood cabe citar a Olivia Wilde ("Booksmart"), Greta Gerwig ("Little Women"), Lulu Wang ("The Farewell"), Lorene Scafaria ("Hustlers") o Kasi Lemmons ("Harriet").

Un estudio de la Universidad del Sur de California (USC), presentado la pasada semana, reflejó que de los 113 directores de las 100 películas más taquilleras de 2019 en Estados Unidos y Canadá solo 12 fueron mujeres (10,6 %) frente a 101 hombres (89,4 %).