"The New Mutants", la película "maldita" de "X-Men", estrena un nuevo tráiler

Los Ángeles (EE.UU.), 6 ene (EFE).- "The New Mutants", una película derivada de la saga de "X-Men" que ha sufrido incontables retrasos y contratiempos en su producción, presentó este lunes un nuevo tráiler ya con el 3 de abril de 2020 como fecha definitiva de su estreno.

En el nuevo adelanto de esta película, que lleva el mundo de los superhéroes al género del terror, aparecen Maisie Williams, famosa por interpretar a Arya Stark en "Game of Thrones"; la intérprete de origen latino Anya Taylor-Joy, conocida por cintas como "The Witch" (2015) o "Split" (2016); y la brasileña Alice Braga, popular por haber protagonizado la versión estadounidense de "La reina del sur".

El reparto de "The New Mutants" también incluye a Antonio Banderas, pero no figura en el clip presentado hoy.

Con una versión siniestra de "Another Brick In The Wall" de Pink Floyd como acompañamiento musical, este tráiler muestra a un conjunto de jóvenes con habilidades extraordinarias que están internados en una especie de psiquiátrico.

Si nada vuelve a cruzarse en el camino, el estreno previsto para abril culminará el tortuoso trayecto de esta película dirigida por Josh Boone ("The Fault in Our Stars", 2014).

Las primeras noticias acerca de este proyecto se conocieron en mayo de 2017 cuando el estudio 20th Century Fox fichó a Boone para dirigir una cinta sobre "New Mutants", una serie de cómics creada en los años 80 que expandió el universo de "X-Men" y se centraba en las aventuras de un grupo de mutantes adolescentes.

En aquel momento, ya con Maisie Williams y Anya Taylor-Joy a bordo, el plan era que se comenzara a rodar en julio de 2017 y que se estrenara el 13 de abril de 2018.

En octubre de 2017 se dio a conocer un primer tráiler de "The New Mutants", pero en enero de 2018 se retrasó su estreno hasta el 22 de febrero de 2019.

A partir de ahí, el filme encadenó varios aplazamientos entre rumores de que la película necesitaba muchos retoques como, por ejemplo, rodar nuevas escenas.

La situación se complicó aún más con la venta de Fox a Disney, lo que hizo pensar que quizá la película no llegaría a los cines sino que quizá, si lograba ver la luz, lo haría a través de un servicio de "streaming".

Finalmente, "The New Mutants" parece que aterrizará en la gran pantalla el 3 de abril de este año tras un convulso viaje que también ha resultado un dolor de cabeza para los miembros de su equipo.

"La única cosa que podría decir, sin meterme en problemas, es que el hecho de que se haya retrasado es decepcionante, frustrante de hecho", comentó Anya Taylor-Joy al portal The Playlist en marzo de 2018.

"Y no quiero decir solo decepcionante para mí, ya que estoy segura de que hay muchos otros fans que están deseando verla", añadió esta actriz con sangre española e inglesa por su madre y escocesa y argentina por su padre.