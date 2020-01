Coachella dará a los latinos mucha banda y funk carioca pero nada de reguetón

Miami, 3 ene (EFE News).- La música norteña de la Banda MS, el funk de Anitta, el technoforró de Pabllo Vittar, el pop de Cariño y la música electrónica del DJ Paco Osuna son las principales ofertas para el público latino de la edición de 2020 del festival Coachella, que se tomará California (EE.UU.) la segunda y tercera semana de abril.

La cartelera, anunciada hace pocas horas por los organizadores, destaca por la ausencia del reguetón, después de que el artista colombiano J Balvin se convirtiera el año pasado en el primer exponente de la música en español y del género urbano en hacer su espectáculo en el principal escenario del festival.

Sin embargo, eso no significa que en la edición de 2020 no haya otros artistas latinos. Por el contrario, el póster difundido por Coachella en sus redes sociales deja ver nombres como Nathy Peluso, Cuco, Omar Apollo, Martinez Brothers, Princess Nokia, Chicano Batman, Jessie Reyez, Ela Minus o Erick Morillo.

También estarán presentes el DJ español Paco Osuna y sus compatriotas Paola Rivero, Alicia Ros y María Talaverano, además de las integrantes del trío pop Cariño.

Es decir, en los escenarios de Coachella de 2020 hay tres artistas de origen colombiano, cuatro españoles, tres puertorriqueños, dos brasileños y una veintena de mexicanos, que podrán ser vistos por las más de 125.000 personas que asisten al festival, más millones que lo ven vía internet en todo el mundo.

La figura latina más reconocida a nivel internacional es la cantautora brasileña Anitta, quien se dio a conocer fuera de Brasil, donde era la figura más popular del momento, gracias a sus colaboraciones con J Balvin, entre otros artistas hispanos. Su participación será los sábados.

Pero el nombre que ha despertado más entusiasmo entre los latinos que viven en Estados Unidos es la Banda MS, que en los últimos dos años ha hecho significativos esfuerzos por llevar la música regional mexicana más allá de su público natural.

La Banda MS de Sergio Lizárraga fue la cuna de Julión Álvarez, tiene 13 Latin Billboards, dos Premios Lo Nuestro y cuatro nominaciones a los Latin Grammy.

Su estrategia de acercar la música norteña al pop ha dado resultados. En 2018 abrieron el chileno Festival de Viña del Mar y ese mismo año y en 2019 lograron llenar el American Airlines Arena de Miami, todo un logro para un artista de su género.

Con la incorporación de Pabllo Vittar a la cartelera, Coachella tendrá dos artistas brasileños en sus escenarios. El artista drag ha fusionado el forró con la música electrónica. También tiene temas en funk y tecnobrega.

La cultura puertorriqueña está representada por la rapera Princess Nokia y la fusión de los Martinez Brothers, que han incorporado ritmos latinos a su música dominada por el house.

Además de la Banda MS, originaria del estado mexicano de Sinaloa, estarán en Coachella tres artistas de padres mexicanos nacidos en Estados Unidos.

Se trata de Cuco, cuya fusión musical incluye desde el punk hasta el mariachi, en inglés y español, además de Omar Apollo, quien tiene una mezcla interesante de pop, corridos y soul. El tercero es Chicano Batman con su funk.

También hay un pequeño pero sólido escuadrón colombiano con la cantautora de hip hop y R&B Jessie Reyez, Ela Minus -quien compone y canta música electrónica y dance- y el DJ Erick Morillo.

El festival de Coachella de 2020 tendrá lugar en su habitual localización en Indio, California, los dos fines de semana -viernes, sábado y domingo- entre el 10 y el 19 de abril.

La jornada inaugural del evento contará con el regreso del metal de Rage Against the Machine como máximo atractivo de un día en el que también actuarán, entre muchos otros, Calvin Harris, Run the Jewels, Brockhampton, King Gizzard & the Lizard Wizard o Charli XCX.

Según los organizadores, todas las entradas para el primer fin de semana ya están agotadas, aunque quienes estén suscritos a YouTube Premium lo podrán ver en vivo a través de esa plataforma.